Své pravidelné nedělní vystoupení na sociálních sítích zakončil Babiš slovy: „Budu bojovat za to, aby skončila ta hnusná válka. Je to neuvěřitelné. Impotence Evropy je strašná.“
Předtím mluvil o tom, že byl na konferenci, kterou pořádal Mezinárodní institut pro strategická studia.
„Podívejte, co jsem tam řekl. Říkal jsem tam to, že Evropa nechce jednat o míru. Nechce. Všichni mluví jen o válce. A to nemá nic společného s tím, že musíme samozřejmě zbrojit, musíme se připravit, kdyby náhodou se něco stalo. Ale kde tedy je ta iniciativa Evropy? Trump s Putinem mluví, ale my bychom měli dělat všechno pro to, za Evropu, aby ta válka skončila,“ prohlásil ve svém videu Babiš.
Uděláme vše pro to, abychom plnili naše závazky v NATO, řekl premiér
Předseda vlády ve svém shrnutí týdne také mluví o tom, že udělá vše pro to, aby Česko plnilo své závazky v NATO.
„My samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom plnili naše závazky v rámci NATO. Ale je potřeba taky mluvit o tom, že co říkal Albert Einstein: odmítl násilí a prohlásil, že mír nelze vynutit násilím ani vojenskou převahou,“ uvedl předseda vlády.
„Věřil, že skutečného klidu a míru dosáhneme pouze upřímným pochopením a spoluprací mezi lidmi i národy. Tak o tom jsem taky mluvil. Tady: varování před zbraněmi po druhé světové válce a zrodu atomové bomby. Aktivně varoval před jadernou zkázou. Tak my přece nechceme jako tu třetí světovou válku, ne?“ prohlásil premiér a předseda ANO.
Babiš se tento týden ohradil proti kritice, která zazněla od amerického velvyslance při NATO Matthew Whitakera, který v pátek zkritizoval postoj České republiky k obranné politice.
Babiš v reakci uvedl, že současná vláda na rozdíl od předchůdců o situaci nelže a přistupuje k výdajům na obranu realisticky.
Podle velvyslance NATO je zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok při plnění obranných závazků z Haagu a ve výdajích na obranu se nachází na chvostu Aliance.
„Nejsme v situaci Spojených států, které na zbrojení vynakládají 1 500 miliard dolarů ročně, to je 31 830 miliard korun, tedy 165 krát více, než je náš rozpočet na obranu. Kasu jsme převzali prázdnou a na obranu teď dáváme maximum možného, a to jsou dvě procenta. Meziroční nárůst budeme mít 36 miliard,“ reagoval na to Babiš.
Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii, hájí premiér schodek pro příští rok
Premiér také ve svém videu hájí schodek státního rozpočtu, který se jeho vláda chystá poslat do Sněmovny. Návrh rozpočtu schválí vláda v pondělí. Ministryně financí Alena Schillerová původně navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům hnutí ANO – Motoristům sobě a hnutí SPD Tomia Okamury.
Koalice se ve čtvrtek domluvila, že pošle poslancům návrh, kde bude schodek nižší v řádu jednotek miliard korun, a že zároveň ještě na podzim předloží do parlamentu návrhy, po jejichž přijetí klesne konečná výše schodku v příštím roce o dalších 20 miliard korun. Třetí část dohody, jak ji představil šéf Motoristů sobě Petr Macinka, počítá s tím, že pro rok 2028 bude předložen schodek o 60 miliard korun nižší.
„Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii a taky nejnižších z hlediska strukturálního deficitu,“ prohlásil v neděli Babiš.
„A je to rozpočet, který je investiční, který investuje samozřejmě i do lidí, do bezpečnosti, do vzdělávání. No a já se vás ptám. Nemáme tedy navyšovat platy policistům a hasičům a celníkům a dalším? Máme to v programu přece,“ obhajuje Babiš schodek rozpočtu, který bude druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.
„Zítra vláda schválí rozpočet. Dnes máme ještě koaliční jednání jen s panem Macinkou, který odlétá do New Yorku na valné shromáždění OSN, takže předtím se s ním ještě setkáme, protože je to hlavně o školství,“ řekl Babiš. „V rámci koalice Motoristé kritizují inkluzi, chtějí méně peněz, ale já se budu snažit je přesvědčit, že školství je jedna z našich priorit,“ prohlásil premiér a předseda hnutí ANO.
Premiéra pobavila výzva Soudcovské unie
Babiše pobavila výzva Soudcovské unie. „Soudcovská unie mě vyzvala, že si nemám dovolit kritizovat, že u nás je mafie, která vás zavře na objednávku. No, je. U nás vás můžou zavřít na objednávku. A to je případ Čapího hnízda,“ tvrdí Babiš.
„Pokud má někdo ze Soudcovské unie nějaký problém, přijďte, já rád vás přijmu na Úřadu vlády, můžeme vám vysvětlit, můj právník, co je to Čapí hnízdo. Politický proces,“ uvedl předseda vlády, který se vyhnul soudnímu procesu tím, že ho poslanci vládní koalice nezbavili imunity. Spor tak bude moci pokračovat až po skončení jeho mandátu ve Sněmovně,
„Pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak nejsou to politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužívání dětí podmíněné tresty. Mimochodem, stát vyplácí obrovské částky za odškodnění v souvislosti s trestním řízením. Jen za poslední 4 roky vyplatil stát 400 milionů, že někoho stíhali, a potom se to ukázalo, že to bylo nepravdivé. Takže justice a orgány činné v trestním řízení nejsou neomylné a jejich kritika je naprosto legitimní,“ prohlásil Babiš.