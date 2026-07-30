Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Řekl, která zvažuje

Šéf resortu zdravotnictví za hnutí ANO Vojtěch dorazil na veřejné slyšení Politika závislostí jako společná odpovědnost státu v horní komoře parlamentu.
Není podle něj příliš mnoho politiků, ani teď, ani historicky, včetně ministrů zdravotnictví, kteří by tak akcentovali téma alkoholu jako on. „Já jsem si to vzal jako svoji agendu a budu to prosazovat, protože si myslím, že to je správně,“ řekl Vojtěch.
„Ano, nebude to úplně nic jednoduché, budu spoléhat i na podporu Senátu, který to určitě podpoří, protože je to potřeba. Dopady na veřejné zdraví jsou skutečně fatální a musíme s tím něco dělat,“ prohlásil Vojtěch. Při vystoupení v Senátu víc konkrétní nebyl.
Omezení reklamy či prodejní doby alkoholu
Na dotaz iDNES.cz, jaké návrhy zvažuje, odvětil, že zaměřit se chce třeba na otázku reklamy na alkohol. Je přesvědčen o tom, že by se měla nastavit přísnější pravidla, protože není pořádku, pokud reklama na alkohol běží v čase, kdy se na televizi dívají děti na pohádku a nebo mladiství.
„Vůbec, jak ta reklama je koncipována. Neměla by prezentovat alkohol tak, že způsobuje nějakou pohodu a člověk je s přáteli a usměvavý a tak dále, protože víme, že v realitě je to přesně naopak,“ uvedl ministr zdravotnictví.
Inspiraci má Vojtěch také v Polsku. „Nedávno přijalo úpravu, kdy si upravují prodejní dobu alkoholu v obchodech sama města. Takže to je něco, co také zvažujeme, jestli by toto cesta, protože na mě se obrací i některá města nebo i městská policie z některých měst, že má problém s tím, pokud se skutečně v nějakých večerkách alkohol prakticky nekontrolovaně prodává.,“ řekl iDNES.cz Vojtěch.
Ministr Vojtěch souhlasí s omezením online prodeje alkoholu
„Proč neregulujeme online prodej alkoholu?“ řekla ptala se v Senátu ministra Šéfka poslanců STAN a místopředsedkyně opozičního hnutí.
Vojtěch omezení online prodeje alkoholu podpořil. „S tímto já určitě souhlasím, protože si myslím, že online prodej alkoholu, obecně jako jakýchkoliv jiných návykových látek, samozřejmě je velmi komplikovaný z pohledu kontroly,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví.
„Na tom internetu, pokud tam ještě není ani žádné ověření identity toho člověka, nepoužije se třeba bankovní identita a podobně, identita občana, tak vlastně nevíme, ke komu se alkohol dostane, jestli ho si nakupuje mladistvý nebo dítě, nebo někdo pro něj. Takže tady si myslím, že ten online prodej by měl dostat nějaká jasnější pravidla,“ uvedl Vojtěch.
„Ale jsme v nějaké debatě, na té expertní úrovni, i mezirezortní. My o tom debatujeme i s jinými resorty, protože to není jenom otázka Ministerstva zdravotnictví, zasahuje to do rezortů Ministerstva průmyslu a obchodu, které má na starosti zákon o reklamě, Ministerstva kultury a tak dále. Takže nechme to v tuto chvíli na té expertní odborné úrovni a pak, až budeme mít nějaký výsledek, tak určitě s ním seznámím rád,“ dodal ministr zdravotnictví.
Na dotaz iDNES.cz, kdy přijde s konkrétními návrhy, Vojtěch opáčil: „Já bych chtěl, abychom měli do konce roku nějaký návrh na stole a podívali se na to, co můžeme udělat skutečně s tou extenzivní konzumací alkoholu, která nás stojí všechny 60 miliard korun ročně.“
Vojtěch hájil i přesun agendy z Úřadu vlády
Ministr Vojtěch v Senátu také hájil přesun exekutivní agendy politiky závislostí z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
„Začnu tím, že v zásadě se nic nemění. Koordinace zůstává na úřadu vlády, neruší se Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kde jsou všichni relevantní ministři, kde jsou zástupci krajů, zástupci obcí, zástupci obvodné veřejnosti, někteří i tady sedící. Je to Rada vlády pod vedením premiéra. Nadále zůstává, už jednala, bude jednat, máme další jednání naplánováno na srpen,“ řekl Vojtěch. Nakonec ale rozhoduje vláda.
„To, co se mění a k čemu došlo od 1. července, je přesunutí exekutivní agendy z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Já tady budu mluvit o politice závislostí a politice duševního zdraví, protože to jsou dvě oblasti, které byly přesunuty na ministerstvo zdravotnictví. Tak, jak jsme slíbili, já jsem to opakovaně deklaroval, v zásadě přejímáme tu agendu. Všichni, kteří chtěli přejít na ministerstvo zdravotnictví, tak přešli. Byla vytvořena organizační struktura, nová sekce pro politiku závislostí a duševního zdraví,“ uvedl v Senátu ministr zdravotnictví.
Před polednem se z veřejného slyšení omluvil vzhledem k dalšímu programu. Další ministři, kteří se měli akce původně takí zúčastnit, nedorazili vůbec.