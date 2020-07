Bulharsko láká Čechy na dovolenou. Ohniska nákazy jsou mimo pobřeží, říká český velvyslanec

Praha/Sofie Znepokojivá bulharská koronavirová čísla začínají poslední dobou klesat. Roušky jsou povinné ve veřejných uzavřených prostorech. „Příslušná nařízení se ale mění doslova každý týden,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz český velvyslanec v Bulharsku Lukáš Kaucký. Na plážích je podle něj situace podobná jako v minulosti. A lehátka a slunečníky jsou zdarma.

Lidovky.cz: První Češi už jsou na dovolené, další se chystají. Jak moc je Bulhaři vítají? Na co Čechy lákají?

Čeští turisté jsou v Bulharsku tradičně velmi oblíbeni a mají skvělou pověst. Bulhaři je lákají na zbrusu nové či rekonstruované resorty, krásnou přírodu, skvělou kuchyni a nízké ceny.

Lidovky.cz: Co se pro letošek změnilo?

Některé restaurace zůstaly zavřené, stejně tak některé hotely. V hlavních turistických centrech ale nejsou žádné větší změny na první pohled patrné.

Lidovky.cz: Na co nesmí turista před cestou do Bulharska zapomenout?

Pokud se budete během dovolené věnovat vodním sportům či vysokohorské turistice, určitě se vyplatí mít sjednané cestovní pojištění. Zároveň je důležité hlavně pro turisty cestující autem či autobusem nezapomenout cestovní doklad (pas či občanský průkaz), neboť Bulharsko je sice členem EU, ale nikoliv schengenského prostoru.

Lidovky.cz: Přibalil byste na cestu do Bulharska roušku či teploměr? Jsou někde roušky povinné?

Teploměr je na individuálním zvážení každého, nicméně roušky je určitě nutné přibalit s sebou. V tuto chvíli je jejich nošení povinné ve veřejných uzavřených prostorách. Příslušná nařízení se ale mění doslova každý týden.

Lidovky.cz: Jak se letos proměnily hotely? Striktnější pravidla platí zejména pro stravování, kde vymizely oblíbené švédské stoly. Jak to tedy probíhá?

Ve většině případů servíruje obsluha jídlo na základě objednávky přímo k vašemu stolu. Druhou možností jsou švédské stoly umístěné za plexisklem. Vámi vybrané jídlo pak na talíře dává obsluha.

Lidovky.cz: Jaká je situace na plážích?

Situace se příliš neliší od minulých let kromě skutečnosti, že je podstatně méně lidí a plážová lehátka a slunečníky jsou bez poplatku.

Lidovky.cz: Kdo dohlíží na dodržování pravidel? Všiml jste si nějakých namátkových kontrol?

Bulharské úřady sice avizují namátkové kontroly, v praxi se ale jedná spíše o preventivní varování.

Lidovky.cz: Nebojí se Bulhaři importované nákazy? U kolika turistů a odkud byla už nákaza diagnostikována?

Mnohem více než šíření nákazy se Bulhaři obávají ekonomických dopadů krize na cestovní ruch. Ten tvoří zhruba 10 procent bulharského HDP a zaměstnává desetitisíce lidí. Přímo v Bulharsku zatím nebyla nákaza diagnostikována u žádného turisty.

Lidovky.cz: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch označil Bulharsko za rizikovou zemi. Co to pro české turisty znamená? A jak na to Bulhaři reagují?Lidovky.cz: Řada evropských zemí se kvůli rostoucím číslům Bulharsku zavírá. Hrozí tam druhá vlna?

Vývoj epidemie v Bulharsku do určité míry kopíruje situaci ve státech střední Evropy. V prvním červencovém týdnu došlo k nárůstu počtu nových případů onemocnění covid-19, v posledních dnech je situace naopak mnohem pozitivnější. Predikovat nyní druhou vlnu by bylo podobně jako v Česku věštěním z křišťálové koule.

České ministerstvo zdravotnictví a jeho epidemiologové průběžně reagují na aktuální situaci. Stále panují obavy z radikálního nárůstu počtu nových případů. K většímu nárůstu však zatím dochází pouze v několika ohniscích mimo bulharské pobřeží. Je však potřeba průběžně sledovat aktuální doporučení českého ministerstva zahraničí pro cestování.

Lidovky.cz: Kde jsou tedy největší ohniska nákazy?

Hlavními ohnisky z důvodu vysoké koncentrace obyvatel jsou dlouhodobě dvě největší města Sofie a Plovdiv.

Lidovky.cz: Je cítit mezi hoteliéry a kavárníky nervozitu a strach z budoucnosti?

Většina podnikatelů má zcela určitě obavy, zda se jim podaří tento rok ekonomicky přežít. Bohužel někteří už teď tuší, že kvůli propadu tržeb a velkému zadlužení bude tato sezona pro ně nejspíš i sezonou poslední.

Lidovky.cz: Jak důležití jsou právě Češi pro bulharský turismus? Chystá bulharská vláda nějakou podporu turismu?

Každý rok přicestuje do Bulharska takřka 200 tisíc českých turistů, přičemž 80 procent z nich přijede během letní sezony do přímořských letovisek. Tomu odpovídá i jejich význam pro bulharský turismus. Místní vláda přichystala řadu opatření počínaje daňovými úlevami a konče investicemi do propagace Bulharska v zahraničí.

Lidovky.cz: Důležitá věc: ceny. Klesají v rámci lákání turistů?

Bulharsko bylo pro české turisty vždy atraktivní relativně nízkými cenami a tuto výhodu si snaží i nadále udržet.

Lidovky.cz: Když si zavěštíme, kolik Čechů letos očekáváte? Máte nějaký odhad?

Odhadnout tento počet je velmi obtížné, neboť nevíme, jak se bude sezona vyvíjet. Myslím ale, že realistické číslo je kolem 50 tisíc.

Lidovky.cz: Pokud bude mít někdo během pobytu podezření na nákazu, jak se má zachovat?

Určitě okamžitě kontaktovat nejbližší zdravotnické zařízení, případně požádat o informaci a pomoc naše konzulární jednatelství v Burgasu, ambasádu v Sofii či delegáta cestovní kanceláře.

Lidovky.cz: Máte nějakou radu, čeho se v Bulharsku vyvarovat?

Dodržovat stejná pravidla jako v České republice, tedy zbytečně neriskovat a pokud možno se vyhýbat uzavřeným prostorám s velkou koncentrací lidí.

Lidovky.cz: Když se řekne Česká republika, co si Bulhar vybaví?

Krásná, úspěšná a vyspělá země, která je pro mnohé Bulhary vzorem. Zároveň země propojená s Bulharskem silným historickým poutem, neboť stovky Čechů pomáhaly na přelomu 19. a 20. století budovat moderní bulharský stát.