Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářství v Pardubicích

  13:43aktualizováno  13:51
Jeden ze zadržených podezřelých lidí, kteří se měli podílet na žhářském útoku na skladovou halu v Pardubicích v březnu letošního roku, byl přivezen z Bulharska do České republiky. Vydání se uskutečnilo v pátek na základě evropského zatýkacího rozkazu. Bez dalších podrobností to uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie vůči zadrženému nyní provádí úkony trestního řízení.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v té souvislosti deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině – pět přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je na základě rozhodnutí pardubického okresního soudu v české vazbě stejně jako pětice zadržená v Česku. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

K založení požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, a to s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala.

Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Kauzu řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, sleduje několik vyšetřovacích verzí. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tento týden v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.

