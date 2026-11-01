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Bulhaři vybírají ve druhém kole hlavu státu. Ve hře je i vztah země s Ruskem

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  13:45aktualizováno  13:45
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Úřadující bulharská prezidentka Ilijana Jotovová při hlasování v prvním kole...

Úřadující bulharská prezidentka Ilijana Jotovová při hlasování v prvním kole prezidentských voleb. (25. října 2026) | foto: Reuters

Kandidát na prezidenta Andrej Gjurov při hlasování v prvním kole prezidentských...
Úřadující bulharská prezidentka Ilijana Jotovová při hlasování v prvním kole...
Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová při hlasování v prvním kole bulharských...
Kandidát na prezidenta Andrej Gjurov při hlasování v prvním kole prezidentských...
15 fotografií
V Bulharsku se koná druhé kolo prezidentských voleb. O prezidentskou funkci soupeří úřadující hlava státu Ilijana Jotovová a někdejší předseda prozatímní vlády Andrej Gjurov. Ve hře je i přístup země k Rusku a válce na Ukrajině. Volební místnosti se uzavřou ve 20 hodin místního času (tedy v 19 hodin středoevropského). Výsledky budou pravděpodobně známy v pondělí.

V prvním kole z 25. října zvítězila se ziskem 34,76 procenta hlasů Jotovová, což je bývalá socialistická europoslankyně a spojenkyně premiéra Rumena Radeva. Gjurov, který vzešel z prostředí liberálně-konzervativní opozice, skončil druhý se ziskem 31,95 procenta hlasů. Volby provázela rekordně nízká účast 22,98 procenta oprávněných voličů.

Jotovová i Gjurov kandidují jako nezávislí, mají však podporu protichůdných politických táborů a prosazují rozdílné přístupy k zahraniční politice i geopolitickému směřování Bulharska. V předvolební debatě se Jotovová představila jako kandidátka, která dokáže zaručit mír v regionu a zachovat vyváženější diplomatické vztahy s Ruskem.

Gjurov dnes po odevzdání hlasovacího lístku novinářům řekl, že hlasoval pro bezpečné, stabilní a evropské Bulharsko. Zároveň vyzval občany, aby přišli volit, píše bulharská státní tisková agentura BTA.

Jotovovou podpořila vládní strana Progresivní Bulharsko, Bulharská socialistická strana (BSP), jejíž členkou v minulosti byla, a nacionalistická strana VMRO. Její případné vítězství by znamenalo upevnění moci Progresivního Bulharska a premiéra Radeva. Jotovová byla jeho viceprezidentkou v době, kdy Radev zastával prezidentský úřad.

Ekonoma Gjurova podpořily proevropské opoziční strany Demokratické Bulharsko a Pokračujeme ve změně, jíž byl v minulosti členem. Ve své kampani se ale snažil vystupovat nezávisle na stranické politice. Gjurov stál v čele prozatímní vlády od února do května letošního roku a za toto krátké období podepsal bezpečnostní smlouvu s Ukrajinou.

Prezidentská kampaň se konala v době zesílených útoků dronů na obchodní lodě v Černém moři. Ty vyvolaly veřejnou debatu a rozpory kvůli tomu, že bulharská vláda i Jotovová odmítly jednoznačně označit Rusko za agresora.

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