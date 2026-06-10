Bulovka propustila z karantény amerického lékaře, ebola se u něj neprojevila

Vzhledem k tomu, že se nákaza u lékaře Patricka LaRochella neprokázala, neplánuje nemocnice zavádět žádná další opatření. „Podobné situace budeme ale dále nacvičovat,“ dodala Libigerová.
LaRochelle měl 15. května 20 minut do odletu domů do Spojených států, kam se chystal na návštěvu se svou ženou a dětmi, když dostal zprávu o šíření eboly v Kongu. Přišel do kontaktu s několika pacienty, kteří mohli být právě touto nemocí nakaženi a později zemřeli.
Do České republiky přicestoval 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom za přísných bezpečnostních podmínek převezla na Bulovku. Tam pobýval ve speciálním uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu. Zdravotníci k němu vstupovali ve speciálních oblecích podobných skafandrům.
Samotný misijní lékař sice v úterním rozhovoru s novináři uvedl, že pociťoval odloučení od rodiny, zároveň však ocenil péči českých zdravotníků. Nucenou samotu podle svých slov snášel překvapivě dobře, denně telefonoval s rodinou a snažil se na dálku pomáhat svým kolegům. V budoucnu by se rád vrátil ke své práci v Kongu.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
K neděli bylo v Kongu z 550 potvrzených případů nemoci zaznamenáno 101 úmrtí. Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě země, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Celkový počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.
V tuzemsku už podle dostupných informací několik pacientů s podezřením na nákazu ebolou nebo jinými krvácivými horečkami pobývalo, u žádného se nákaza nepotvrdila. V květnu byl také izolován v Centru biologické ochrany v Těchoníně preventivně český voják, který pobýval na pozorovatelské misi OSN v Kongu.