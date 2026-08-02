U ženy na Bulovce, která přijela z Ugandy, se nebezpečná nákaza nepotvrdila

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Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z...

Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy. (1. srpna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z...
Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z...
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U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.

Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.

„Pacientka zůstává nadále v péči lékařů Fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu. O dalším léčebném postupu bude rozhodnuto podle výsledků laboratorních testů,“ sdělila mluvčí MZd Naďa Chattová.

Na Bulovku byla žena převezena z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma žena zareagovala ukázkově, před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola, virus Marburg nebo další tropické krvácivé horečky.

Fošum řekl, že žena pobývala v Ugandě zhruba dva týdny na zájezdu organizovaném cestování kanceláří, nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Riziko, že by mohlo jít o ebolu, nepovažuje za vysoké, protože se pohybovala daleko od jejích ohnisek.

„Podle našich informací se vyskytovala v oblasti Bwindi, která je vzdušnou čarou zhruba nějakých 700 kilometrů od oblasti Ituri v Demokratické republice Kongo, kde je v současné době nejvíc případů eboly,“ řekl.

Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé infekční choroby, často velmi nakažlivé a s vysokou smrtností, například horečka dengue, virus marburg, různé krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné. Do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.

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