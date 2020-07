MUTĚNICE Tisíce lidí se proplétají na trase mezi slováckými búdami a rozlehlými vinohrady, koštují burčák tu u stánku, tu ve sklípku. Frťana zajíst chlebem se sádlem, aby i rovnováha byla. Desítky stánků, kolotoče a zájezdy z celé země. Tak přesně takto letošní 44. ročník tradičního Burčákového pochodu vypadat nebude. Slovácké Mutěnice akci už teď zrušily.

Je to zřejmě poprvé za posledních čtyřicet let, co oblíbenou tradici „Putování slováckým vinohradem“ o druhém říjnovém víkendu nenavštíví masy burčákových milovníků. Ti se za nasládlým kvašeným mokem i kulinářskými umy každoročně sjíždí ze všech koutů země.

„Krajská hygiena nám pořádání kvůli koronaviru vřele nedoporučila. Rozloha vinohradů je sice velká, ale nakonec se všichni sejdou u nás pod búdama, takže tam je koncentrace lidí opravdu velká,“ vysvětlil pro Lidovky.cz místostarosta Mutěnic Milan Mráz. Hlavně tam bude letos v sobotu 10. října nezvyklý klid: žádné komerční stánky, žádná pouťová zábava, davy ani cimbálovka.



Takové davy jako obvykle letos do Mutěnic na Burčákový pochod nepřijedou. I když byl ale oficiálně zrušen, určitě se pár milovníků zkvašeného nápoje z hroznů v tradičním čase dostaví.

„Jedenkrát se musíme omezit, nebude Burčákový pochod letos, bude příští rok,“ vidí to pragmaticky mutěnický starosta Dušan Horák. Organizačně je totiž oblíbený burčákový svátek pro obec dost náročný co do zabezpečení a přípravy jsou příliš velké na to, aby pak byla akce zrušena na poslední chvíli podle aktuální epidemiologické situace. „Když vidím, jak jsou dneska různé festivaly omezovány, tak jsme se zkrátka takto rozhodli. Nechci říct, že se toho bojíme, ale chceme předejít případným problémům, které by z toho mohly vzniknout,“ říká starosta. Svůj burčákový pochod zrušil i Klub českých turistů Hodonín. Letos tyto akce ztratí charakter masovosti a pouťový nádech, zato ale nejvěrnějším burčákovým stálicím nabídne komorní atmosféru a třeba intenzivnější kontakt s místními vinaři v búdách.

„Nás, milotické vinaře, to samozřejmě velice mrzí, protože je to akce s opravdu jedinečnou atmosférou. Lidé z celé republiky se sjedou, aby ochutnali burčák, víno či něco ostřejšího, mezi sklepy U Šidlen hrají muziky nejrůznějších žánrů až do noci, tvoří se nová přátelství,“ posteskl si vinař Jaroslav Grufík z Milotic.



Ještě se nevzdáváme

Mutěnický starosta Dušan Horák předpokládá, že lidé, kteří už mají dlouho dopředu zajištěné ubytování, na podzim přijedou. „Ale nebude to hromadná organizovaná akce s plnými vlaky a autobusy, odřekli jsme letos vše,“ řekl pro Lidovky.cz. Tradičně Burčákový pochod navštíví 15 až 20 tisíc rozjařených výletníků, letos to bude třeba tisícovka, odhaduje starosta. Několikakilometrový pochod se odehrává ve volném prostranství mezi sklepy, riziko ale tkví právě v napěchovaných autobusech, vlacích a popíjejících, ale nepochodujících davech v Mutěnicích.

Už tradičně vypravuje speciální vlak z Ostravy třeba Slezský železniční spolek. Vzdávat se ještě nechtějí. „Vlak chceme vypravit. Už máme na letošní burčák rezervace. Pro nás není podstata věci, aby tam byly hromady stánků a kolotočů, jde o burčák a pochod. Odpískáme to až na poslední chvíli,“ doufá organizátorka slezské výpravy Hana Antalecová. Pokud jde o atmosféru, akci se podle ní vyrovná málo co. „Je vždy úžasná, máme ve vlaku harmoniky, zpívá se u nás a tancuje, je to takový cirkus na kolečkách. Proto se to lidem líbí,“ popisuje.

Do regionu za folklorem, burčákem i pochutinami, jako jsou koláčky, klobásky, bramboráky, pečené brambory se zelím nebo selata na grilu – tím vším je nutné košty prokládat –, s oblibou vyráží kdejaké výpravy včetně pražských.

„Loni jsem byla na pochodu poprvé a těšila jsem se, že pojedeme s kamarády zase. Měla jsem tam největší a nejlepší chleba se sádlem v životě. Pro někoho, co není z regionu, jsou okouzlující i typické slovácké búdy s jejich zdobením a také jejich majitelé, kteří květnatým vychvalováním všech svých odrůd přimějí člověka, aby je všechny ochutnal. To pak díky bohu za sádlo,“ říká třicetiletá Eliška z Prahy.

Okoštovat víno u „vinařa“

Sklípky ve vinařských oblastech Pod Búdama v Mutěnicích, Šidleny v Miloticích nebo v Dubňanech otevřené letos zůstanou a vinaři vzdor oficiálnímu zrušení akce budou před nimi stát i s nějakou tou paštikou a klobáskou. „Osobně si myslím, že lidé, kteří jsou zvyklí jezdit, stejně dojedou,“ zůstává optimistou i mutěnický vinař Radim Holešinský. O víkendech je totiž ve sklípcích mezi vinicemi plno už teď během prázdnin, vládní výzvy o podpoře lokální ekonomiky tu, zdá se, padají na úrodnou půdu.

Burčák rozhodně vniveč nepřijde: co se neprodá a nevypije, přetaví se ve víno. „Vypadá to, že letos to bude pro nás ,obyčejná‘ sobota, ale v tomto živém burčákovém období není žádná sobota obyčejná,“ hodnotí vinobraní vinař Grufík. Mezi prací ve sklepě se rádi věnují i návštěvám: pokud přijedou z daleka, nemusí se obávat, že zůstanou na suchu.

„Ochutnat a užít si radost z vinobraní s námi mohou na burčákový pochod i kdykoliv jindy. Žádný burčák se jistě ,do kolaje‘ nevyleje,“ ubezpečuje Grufík. A s ním i mutěnický místostarosta Mráz: „Příští rok to rozjedeme naplno ve velkém.“