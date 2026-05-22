Bůzek je novým členem představenstva MAFRA, Horáková Tykačová míří do dozorčí rady

„Transakce prodeje 50 % akcií společnosti MAFRA a.s. byla schválena příslušnými úřady. K jejich předání novému akcionáři, společnosti TYMEPRAX a.s. ze skupiny Pavla Tykače dojde dne 29. května 2026. Počínaje tímto dnem se stane akcionářem společnosti MAFRA, a.s., zbylých 50 % akcií zůstává ve skupině Kaprain Karla Pražáka „, říká Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko.
22. května 2026 9:53
Dne 21. května 2026 došlo ke změnám v orgánech mediální skupiny MAFRA. Novým členem představenstva MAFRA, a.s. byl zvolen na dosud neobsazenou pozici Tomáš Bůzek. Novou členkou dozorčí rady se stala Veronika Horáková Tykačová, která nahradila dosavadního člena Pavla Lupínka.