Skutečně extajemník SPD, obviněný z nenávistných výroků, zkolaboval? Soud na něj může poslat policii

PRAHA Skutečně nepustily někdejšího tajemníka SPD Jaroslava Staníka k hlavnímu líčení zdravotní potíže? Okolnostmi jeho náhlé indispozice se nyní zabývá soud. Kdy se proces doopravdy rozběhne, si lze aktuálně pouze domýšlet. Extajemníka postavila státní zástupkyně před soud kvůli jeho nenávistným výrokům, které v parlamentním prostoru údajně adresoval menšinám.

Sledovaný příběh se měl na půdě Obvodního soudu pro Prahu 1 začít objasňovat ve čtvrtek 6. září hodinu po poledni. Jenže dopoledne Staník po svém právním zástupci vzkázal, že se necítí dobře. Protože však trvá na projednání kauzy ve své přítomnosti, líčení se muselo odročit. Náhradní termín zatím odpovědná soudkyně Helena Králová neurčila.

„Soud obdržel od obžalovaného prostřednictvím jeho obhájce vysvětlení, že se ze zdravotních důvodů nedostaví,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Pavla Hájková. Podle informací serveru Lidovky.cz způsobila nečekanou absenci náhlá zdravotní indispozice, Staník údajně zkolaboval. Nicméně soud se se vzkazem od advokáta nespokojil, skutečnou kondici někdejšího funkcionáře SPD Tomia Okamury zjišťuje.

„Je to ve stádiu prověřování,“ potvrdila mluvčí Hájková. Zda už si instance od Staníka vyžádala lékařskou zprávu nebo zda ji dokonce obdržela, není jasné. Mluvčí na doplňující otázky neodpověděla. Z běžné soudní praxe lze však dovodit, že si o oficiální potvrzení i charakter údajné indispozice řekla soudkyně Králová ještě týž den. Pokud ho extajemník v přiměřené lhůtě nedoloží, mohl by se vystavit riziku pokuty. A nejen to.

Maření trestního stíhání?

Jestliže nepředloží lékařské vysvědčení, soud může v tomto ohledu vyvinout aktivitu sám. Podle vyjádření mluvčí Hájkové lze usuzovat právě na tuto variantu. „Soud se může spojit s dotyčným lékařem a zeptat se, jestli indispozice byla tak vážná, že obžalovaný nemohl přijít na jednání soudu,“ přiblížil serveru Lidovky.cz praxi v obdobných případech zkušení trestní advokát Jaroslav Ortman.

Zda-li se nepotvrdí Staníkův kolaps, soud znovu nařídí hlavní líčení. Pokud by se extajemník SPD neukázal v soudní síni ani na druhý pokus, soudkyně Králová by mohla sáhnout po tvrdším opatření. „Soud by mohl dojít k závěru, že je mařeno trestní stíhání, na obžalovaného by mohl být vydán zatykač a mohl by být k soudu předveden policií,“ přibližuje krajní možnost advokát Ortman.

Staníka v kauze zastupuje chomutovský advokát Roman Hošta. Lidovky.cz se ho opakovaně pokusily zastihnout, zda by nebyl ochotný o stavu svého klienta alespoň rámcově promluvit. Na prosby však nereagoval. Zůstává tedy otázka, kdy se kauza začne před soudem veřejně probírat. Je přitom nabíledni, že hnutí SPD by přišlo vhod, aby se detaily příběhu odhalily až po komunálních a senátních volbách. Hlasování se uskuteční první víkend v říjnu.

Bývalý funkcionář SPD Tomia Okamury je obžalovaný z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a schvalování genocidia, státní zástupkyně ho poslala k soudu kvůli incidentu z 24. října loňského roku. Ten den po deváté hodině večer měl Staník před několika svědky v jednom z klubů Poslanecké sněmovny mimořádně hrubě mluvit o menšinách, podle dostupných informací byl pod vlivem alkoholu.

Exposlanci budou vypovídat

„Před nejméně třemi osobami, které jeho výroky vzaly v potaz, v průběhu slovní konverzace nahlas a zcela zřetelně pronesl ‚buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození‘, a dále výrok ve smyslu ‚buzeranti, Židi a Cigoši všichni do plynu‘,“ lze se dočíst v soudních dokumentech k případu, které mají Lidovky.cz k dispozici. K tématu stočil řeč poté, co do klubu přišla tehdejší ministryně práce Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Okamurovec z ČSSD Jaroslav Staník za minulého režimu působil i SNB, později byl policistou. Před spojením s Tomiem Okamurou byl roky členem ČSSD, v letech 2010 až 2014 vykonával funkci místostarosty Bojkovic na Uherskohradišťsku.

ČSSD se ho v roce 2012 zbavila, protože ještě coby straník pomáhal Okamurovi v jeho senátní kampani. V širší známost veřejnosti vešel loni během voleb, když novináře ostře vykazoval ze štábu hnutí.

Verzi státní zástupkyně je připraveno přisvědčit několik bývalých poslanců, kteří Staníkovo extempore zaznamenali. „Ano, chystám. K soudu přijdu,“ řekl už dříve serveru Lidovky.cz Marek Černoch, jenž působil v předchozím uskupení Tomia Okamury Úsvit. „Zaznělo něco v tom smyslu, že recept je jednoduchý a že už ho měl Hitler,“ podotkl exposlanec Úsvitu Martin Lank. Staník v průběhu vyšetřování nevypovídal, veřejně svou kauzu nekomentuje.

Po skandálu se jeho politická kariéra začala stáčet ke dnu. Skončil jako asistent poslance SPD Jaroslava Holíka, opustil i místo tajemníka hnutí. Do dolní komory parlamentu má však dveře stále otevřené. Jak Lidovky.cz informovaly, ještě počátkem září požádala strana o prodloužení platnosti jeho vstupní karty. Údajně z důvodu předávání agendy nové tajemnici hnutí Andree Dupové. Proč to nemohou vyřídit v sekretariátu hnutí, SPD nevysvětlilo.