Na koupi bytu je v Česku potřeba pět ročních příjmů domácnosti, v Praze osm

Průměrně v prvním čtvrtletí zaplatili nájemníci za bydlení čtvrtinu ze svých příjmů. Domácností nadměrně zatížených výdaji na bydlení, tedy těch, které na něj dají více než 40 procent svých příjmů, je zhruba 13 procent. To je o 2,6 procentního bodu více než před rokem a o 1,8 procentního bodu méně než před deseti lety.

Podle dat Deloitte v letošním prvním čtvrtletí stál metr čtvereční v bytě v průměru zhruba 99 300 Kč. Byt o 60 metrech čtverečních by tak podle jejich výpočtu stál necelých šest milionů korun. V prvním čtvrtletí byla podle dat ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda 43 941 korun. Při těchto výpočtech by tak na koupi bytu bylo potřeba 11,4 ročních mezd, tedy o více než šest více, než kolik vyplývá z dat ministerstva. Zatímco ale Deloitte vypočítává dostupnost podle mezd jednotlivce, MMR počítá s příjmy celých domácností, které v jejich výpočtu tvoří v průměru přes dva individuální platy.

MMR začalo sbírat data za pomoci nově vzniklého takzvaného „dashboardu“ o bydlení. Ten by podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) měl pomoci analyzovat problematiku v oblasti bydlení. Data MMR sbírá od Českého statistického úřadu (ČSÚ), z interně zadaných průzkumů i z osobní komunikace s obcemi. V roce 2023 se zahájila stavba 35 704 bytů. Dostavělo se 38 067 bytů, jejich průměrná velikost byla 49,2 metru čtverečních.

Ministerstvo v současnosti řeší škrty v návrhu rozpočtu v oblasti programu dostupného bydlení. Bartoš dříve uvedl, že bude ve vládě jednat o navýšení investic do výstavby obecních nájemních bytů o sedm miliard korun. Výdaje MMR by podle prvního návrhu státního rozpočtu měly v roce 2025 činit 13,3 miliardy korun. Oproti letošnímu roku by tak měly klesnout o téměř 13 procent, tedy dvě miliardy korun, což by byl největší pokles mezi všemi ministerstvy. Bartoš dnes zopakoval, že nepředpokládá, že by vláda peníze na výstavbu obecního nájemního bydlení neuvolnila.

„Bydlení je jedna z mých největších priorit. Jeden z cílů je nastartovat investice do dostupného bydlení. A já si troufám říct, že po po zhruba dvou letech ne úplně jednoduché práce a vyjednávání tu s kolegy vyhlížíme cílovou pásku. Některá data má stát k dispozici vůbec poprvé,“ uvedl Bartoš.

Podpora dostupného bydlení ze SFPI má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze okamžitě použít maximálně na 40 procent nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o tři procentní body může být až do 65 procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až 90 procent investice. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat mohou územní samosprávní celky, státní příspěvkové organizace nebo církev.

Program podle nově sesbíraných dat podpořil výstavbu 4688 bytů, z nichž bylo 1237 dokončeno. Vynaložené finance na dotace a zvýhodněné úvěry na výstavbu obecního nájemního bydlení dosáhly v současnosti na 2,44 miliardy korun. Celkové stavební náklady činily 13 miliard korun.