Od „rány pěstí“ k odpuštění. Turek vyslal vzkaz muži, který odkryl jeho minulost

Web Deník N přinesl rozhovor s mužem, který zveřejnil údajné rasistické a xenofobní příspěvky čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Za screenshoty stojí Vojtěch Dobeš, který pracuje jako motoristický novinář.
Právě díky společné zálibě v autech se před téměř dvaceti lety seznámil s Turkem. Že jsou příspěvků pravé, je připraven doložit policii. Turek odmítá, že by takové statusy psal.
Na Dobeše nyní poslanec Motoristů zareagoval. „Tomu neuvěříte, v politice jsem přišel o kamaráda. Politika vás naučí spousty věcí, ale nepřipraví vás na zradu od někoho, komu jste věřili,“ říká Turek v úvodu videa, které v pozadí doprovází hudba.
Turek také zmiňuje, že byly chvíle, kdy Dobešovi pomohl a hájil ho, když se k němu ostatní otočili zády. „Teď se ke mně otočil zády on. Z neznámého důvodu, proč to udělal. Možná ho k tomu někdo tlačil nebo se bál. Možná udělal chybu a snaží se to nějak dohrát a teď toho lituje, nevím,“ míní Turek.
„Každopádně, Vojto, odpouštím ti,“ zdůrazňuje Turek.
Sedl si k počítači a udělal screenshot
Dobeš pro Deník N vysvětlil, proč Turkovy údajné příspěvky ofotil. Loni v červnu těsně před volbami do Evropského parlamentu potkal v baru svého známého Petra Ludwiga. Spolu se bavili o tom, že se Turek zřejmě dostane do europarlamentu.
„Tehdy už také bylo jasné, že Motoristé budou pod jeho vedením kandidovat do Sněmovny. Pamatoval jsem si několik konkrétních postů nebo Filipových období, například hlášení se k Mussolinimu. Věděl jsem, že takové věci psal na Facebook,“ popsal Dobeš.
Když se tehdy podle svých slov vrátil z baru, sedl si k počítači a udělal první screenshot. Dobeš také řekl, že příspěvky hledal podle klíčových slov, která mohla být typická pro Turkovy nevhodné příspěvky.
„Začínal jsem věcmi jako Hitler, Mussolini, neg*, cikán. Na každé klíčové slovo vypadlo x příspěvků,“ řekl dále pro Deník N. Všechny screenshoty podle svých slov průběžně ukládal do souboru na Google disku, poté je nasdílel svému kamarádovi, který je v průběhu dalších měsíců zveřejnil.
„Třeba ty první posty, které ukazují Turkovu zálibu v hajlování. Nedošlo ale na ty nejdrsnější, které byly na konci toho dokumentu,“ uvedl dále Dobeš s tím, že pak soubor úplně pustil z hlavy.
Vyzval své příznivce k fyzickému útoku
Zároveň připustil, že na začátku nechtěl příspěvky zveřejňovat sám, nechtěl se podle svých slov pouštět do konfrontace s Turkem a nechal to na někom, komu to nedělalo problém a je zvyklý na negativní reakce na sítích.
„A když jsem to předal, pustil jsem ten soubor z hlavy. Pamatoval jsem si samozřejmě, že jsem screenshoty dělal, ale nebylo to pro mě nějak zásadní, měl jsem jiné starosti. Na existenci toho souboru jsem si opět naplno vzpomněl ve chvíli, kdy jste mě oslovili. To bylo minulý týden,“ doplnil Dobeš.
Filip Turek přitom ještě letos v dubnu v příspěvku na Facebooku vyzval své příznivce k fyzickému útoku právě na novináře Dobeše. „Tento s*áč si kdysi říkal kamarád. Můžete dát tomuhle uplacenému konspirátorovi pěstí někdo za mou maličkost, než si na to najdu čas?“ napsal Turek.
Dobeš tehdy uvedl, že se bojí o sebe i svou rodinu. V pozdějším příspěvku na Instagramu politik sdělil, že si za svým prohlášením stojí a následků se nebojí.
Důvodem Turkova hněvu byl Dobešův komentář pod příspěvkem pardubického zastupitele Filipa Sedláka. V něm novinář komentoval Turkovu schůzku s íránskými představiteli.
|
14. října 2025