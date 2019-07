Byl to psychopat, řekly děti o svém otci, který jim v Rychnově zastřelil maminku

Rychnov nad Kněžnou Vražda ženy v restauraci U Zvonu v Rychnově nad Kněžnou místními obyvateli otřásla. Miloslav D. ve čtvrtek chladnokrevně střelil svou manželku do hlavy a pak přišel za obsluhou se slovy: „Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii.“ Mnozí z lidí, kteří vraha znali, uvedli, že muselo jít o zkrat. Nyní však přišly s vyjádřením i děti, jimž Miloslav D. zavraždil maminku.

„Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyl dojmu, že svou rodinu miluje. Ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ zoufá podle serveru iDnes.cz Dominika, nejstarší ze tří sourozenců.

Ona i její dva mladší sourozenci, Nikol a Patrik, tak poskytli lidem nový vhled do tragické čtvrteční události. Devětačtyřicetiletý Miloslav D. si se svou ženou domluvil schůzku v čtvrtek večer v restauraci U Zvonu. Podle dostupných informací, které potvrzuje i vyjádření dětí, to mezi manželským párem v poslední době nefungovalo.

Manželka mu u stolu oznámila, že podala žádost o rozvod a nehodlá ji stáhnout. Muž tak vytáhl svou legálně drženou zbraň a chladnokrevně ženu střelil do hlavy. Žena na následky zranění zemřela po převozu do nemocnice. V pátek kriminalisté muže obvinili z vraždy. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let vězení.

„Ke střelbě došlo v zadním odlehlém prostoru baru, kde dvojice byla sama. V ostatních prostorách bylo dalších 13 osob, které okamžitě restauraci opustily,“ uvedla policie.



Matka držela rodinu pohromadě

Děti přišly s vyjádřením v reakci na komentáře na sociálních sítích, v nichž lidé z okolí jejich rodiny píšou, že Miloslav D. nebyl zlý člověk a útok musel být výsledkem zkratu, čistého zoufalství.

„Nelehký život jsme s ním zažívali všichni již od samého začátku, vše se ale vyhrotilo do neskutečných rozměrů hlavně v průběhu posledních čtyř let, kdy doma velmi intenzivně psychicky týral svoji manželku i nás děti. Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, zašlo to ale až tak daleko, že mamince sypal prášky - neznámo jaké - do vína, v noci ve spánku ji napadl...“ napsala Dominika ve statusu.

Podle ní držela matka celou rodinu pohromadě, s dětmi se učila, zařizovala dovolené a výlety. Otec mezitím beze slova například odletěl na pět týdnů do Vietnamu. Každé tři měsíce údajně měnil zaměstnání a podle Dominiky do rodinného rozpočtu přispíval minimálně. Děti tak převážně živila právě maminka.

„Osobně jsem začátkem června v noci zašla pro policejní hlídku, jelikož se již situace nedala zvládat, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k fyzickému násilí, nezmohlo se s tím vůbec nic. Nakonec jsme se rozhodli jít podat trestní oznámení za stalking a obtěžování, které bylo stále v procesu řešení a při této příležitosti jsme se i dozvěděli, že má legálně drženou zbraň, kterou jsme poté doma bohužel nenašli a bez policie bychom se o ní ani nedozvěděli. Dlouhodobě mamince vyhrožoval, že pokud od něj odejde, přijde o všechny děti a zůstane úplně sama, protože on je přece velmi vážený novinář‘ a má styky úplně všude,“ popisuje dál Dominika.



Ze strachu před reakcí Miloslava D. pak děti s matkou poslední tři týdny pobývaly u prarodičů. Otci totiž sdělili, že maminka požádala o rozvod.

„V onen osudný den se měli sejít na veřejném místě, aby probrali detaily rozvodu a došli k dohodě, aby se celá záležitost co nejméně dotkla dětí. Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce,“ vyvrací Dominika tvrzení známých Miloslava D.

Reakci muže, který v restauraci své ženě prostřelil hlavu sehnat nelze, protože sedí ve vazbě. Důvodem k ní je obava z mužova útěku, obava z maření vyšetřování a to, že mu hrozí vysoký trest. Řekla to mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Právě před soudem přitom Miloslav D. litoval, jak jeho tři děti budou muset vyrůstat bez maminky. „Děti miluji,“ řekl.