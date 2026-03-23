Vlastně to byla jen formalita. Pojmenování Dvorecký si most nesl už od samého začátku stavby, minulý týden jeho otevření pod tímto názvem oznamoval radní pro dopravu.
Přesto bylo nutné dát novému názvu oficiální razítko. A to mu dali radní na svém pondělním zasedání.
„Jsem rád, že finální rozhodnutí odpovídá jak doporučení odborníků, tak jasnému názoru veřejnosti. Dvorecký most je přirozený, srozumitelný název, který vychází z místní tradice a skvěle zapadne do pražského prostředí,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda.
Radní ve finále rozhodovali mezi dvěma variantami názvu. Dvorecký most vs. most Anežky České.
O první verzi měli jasno ale hlasující v anketě, která probíhala začátkem roku. Pro Dvorecký most hlasovalo 78 procent účastníků ankety.
Most se slavnostně otevře 17. dubna, o den později se po něm rozjedou pravidelné linky městské hromadné dopravy a vozidla Integrovaného záchranného systému. Dostanou se přes něj i chodci a cyklisté, běžná automobilová doprava bude mít ale smůlu.