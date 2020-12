Bylo to pro mě velmi pokořující, říká šéf stíhaného soudce Sováka k sobotní policejní razii

Sobotní policejní razie, při které byl obviněn soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák v korupční kauze, se účastnil i Luboš Dörfl, předseda soudu. Policie mu předložila jednak povolení k prohlídce soudních kanceláří, ale i souhlas prezidenta Miloše Zemana se stíháním jeho podřízeného. Jak Dörfl potvrdil webu Lidovky.cz, policie se zajímala hned o několik řízení, které mohl Sovák ovlivnit.

Zproštění funkce u Sováka ale nenavrhne, protože soudci vyprší mandát kvůli dosažení věku 70 let na konci prosince. Na rozhodování se už nepodílí. Dosud čerpal dovolenou.

Lidovky.cz: Máte k případu doktora Sováka nějaké podrobnější informace?

Včera ráno mi byl doručen příkaz k prohlídce ostatních prostor a pozemků. Toto rozhodnutí soudu povoluje prohlídky pracoviště. Bylo mi předloženo i rozhodnutí prezidenta republiky, který udělil svůj souhlas se stíháním. Jsem informován jen velmi obecně, protože všechny tyto dokumenty jsou psané s tím ohledem, aby se osvědčila tvrzení orgánů činných v trestní řízení, že takový zásah je důvodný. Některé informace mám, ale nejsou tak podrobné, že by snad zásadně rozkrývaly trestnou činnost. Spíše naznačují, že podezření existuje a je na místě takový zásah.



Lidovky.cz: Můžete potvrdit, že se případ týká ovlivňování rozhodovací praxe soudu za peníze?

To mohu potvrdit. To je pravda.

Lidovky.cz: A jde o jeden případ „ohnutí“ justice, anebo je jich více

Kolika případů se to týká, to nevím, ale rozhodně jsme v rámci součinnosti poskytli informace k více řízením.

Lidovky.cz: Co bude nyní prakticky s doktorem Sovákem? Budete žádat o jeho dočasné zproštění funkce soudce?

Situace je taková, že doktorovi Sovákovi letos bylo 70 let. To znamená, že k 31. prosinci ze zákona jeho soudcovská funkce zaniká. Asi tři nebo čtyři týdny se už nepodílel na žádném rozhodování. Celý prosinec čerpá dovolenou. Prakticky na soudu už nějakou dobu není. K výkonu jeho soudcovské činnosti jsou už všechny kroky neúčelné, protože fakticky nerozhoduje a dobíhá jeho dovolená. Z ní se překlopí do důchodu.

Lidovky.cz: Co jste si pomyslel, když jste si v sobotu přečetl policejní dokumenty?

Včera jsem byl na soudu od rána do večera. Je to pro mě, jako pro člověka a pro soudce, velmi pokořující. Opravdu jsem se včera necítil moc dobře. Trápí mě to. Uvidíme, jak se vyvine zjišťování viny doktora Sováka a jakým způsobem informace vyhodnotí orgány činné v trestním řízení. Už ale jenom to, že existuje důvodné podezření, a že k tomu indicie jsou, je velmi znepokojivé.

Lidovky.cz: Jde jen a pouze o pochybení Zdeňka Sováka, anebo se případ týká i dalších soudců, když bylo prohlíženo vícero soudních kanceláří v budově Vrchního soudu v Praze?

Vztahuje se to pouze k doktoru Sovákovi. To, že jeho činnost obstarává více kanceláří, znamená, že se i prohlíží více kanceláří.

Lidovky.cz: Mezi pěti obviněnými byl zaměstnancem Vrchního soudu v Praze pouze doktor Sovák?

Ano. Je to tak.

Lidovky.cz: Po kauze exsoudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, který je obžalován z ohýbání justice rovněž za peníze, jde v případě Zdeňka Sováka již o druhý podobný scénář v relativně krátké době. Jaké máte možnosti vynutit si dodržování zákona mezi soudci?

Vycházím z toho, že fungování trestního úseku je na Vrchním soudu nastaveno správně. Zatím to vypadá – uvidíme, jak se to prokáže – na pochybení dvou jednotlivců, což jsou sice jednotlivci, ale jak naznačujete, to už není samo sebou. Je potřeba o tom mluvit. Jak je to možné, že v relativně úzkém kolektivu se objeví dvě vážná podezření z trestné činnosti. Stále o tom přemýšlím. Nemám z toho ale pro sebe závěry. O možných řešeních budu hovořit se soudci. Budeme to analyzovat, co z toho pro každého z nás případně vyvodit.

Lidovky.cz: Ovlivňování kauz na vrchním soudu je ale dost vážná záležitost...

Musím říci, že neztrácím víru ve správné nastavení fungování Vrchního soudu v Praze. Ani u soudců, které znám, neztrácím víru, že rozhodují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tyto případy jsou však natolik alarmující, že se tím musíme zabývat a mluvit o tom.

Lidovky.cz: Pokud se prokážou skutky z obvinění, tak by to znamenalo kupování si spravedlnosti. Jak budete tedy postupovat v konkrétních kauzách, kde mohlo být rozhodnuto jednoduše za peníze?

Máte dvě hlediska. Jedna věc, jestli se to potvrdí. Tedy, že nějaký soudce chodí a říká, že ovlivní případy, a dokonce za to inkasuje peníze. To je drama. Strašná věc, která se nemá stát. Takový člověk by neměl být mezi soudci.

Druhá věc je, jestli skutečně něco ovlivnil a tak to taky dopadlo. Na kauzách doktora Elischera to tak například ani nevypadalo. Jsme ve fázi, kdy nevíme, jestli si na tom chtěl někdo přivydělat, nebo v systému, jak je nastaven, takovou možnost reálně má. Já doufám, že ne.