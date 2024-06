Policie prohledává pražský byt Bystroně z AfD, dostala žádost z Německa

O zásahu informoval na svém webu Deník N. „V obecné rovině můžeme potvrdit, že děláme úkony na základě žádosti od zahraničních kolegů. Jelikož nejde o naši záležitost, jen o poskytnutí součinnosti, nelze sdělit bližší podrobnosti,“ řekl serveru mluvčí policejního prezídia Josef Bocán.

Policie v souvislosti s podezřením z korupce vůči Bystroňovi prohledala několik nemovitostí, podle agentury DPA také v Česku. Státní zastupitelství v Mnichově ve čtvrtek bez dalších podrobností potvrdilo prohlídky v rámci řízení o praní špinavých peněz a úplatkářství „za účelem zajištění dalších důkazů“.

Bystroň, který odmítá, že by porušil zákony, čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Jedenapadesátiletý poslanec podle zpráv médií s proruským serverem úzce spolupracoval. Server Die Zeit nedávno napsal, že plánoval, jak rozšířit vliv serveru v Evropě a s jeho provozovatelem diskutoval o tom, co na něm má být zveřejněno.

Navíc podle médií existuje i nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 20 000 eur (494 000 Kč) od ruského propagandisty Arťoma Marčevského. Za podezřelou mají němečtí vyšetřovatelé také například transakci, při níž 20. března 2023 vložil na konto své z velké části neaktivní obuvnické firmy 30 000 eur (740 000 Kč) a ten samý den celou částku zase ve dvouseteurových bankovkách vybral.

V nejbližší době budou vyšetřovatelé nuceni práci pozastavit, protože Bystroň uspěl ve volbách do Evropského parlamentu a díky tomu získá imunitu. Mandát nově zvolených evropských poslanců začne platit 16. července. Případné zbavení imunity může trvat měsíce