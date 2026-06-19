Lídr ANO na primátora se vyjádří k „zatajeným“ bytům, vysvětlení žádá i Babiš

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  8:06
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Předseda pražské organizace hnutí ANO a kandidát na pražského primátora Ondřej Prokop svolal na pátek na 9:00 tiskovou konferenci na pražský magistrát. Reaguje tak na kauzu družstevních bytů, kvůli které ho ve čtvrtek odvolali zastupitelé z čela kontrolního výboru.

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Zástupci magistrátní koalice pochybení označili za etické selhání neslučitelné s vedením kontrolního orgánu. Prokop se ze čtvrtečního jednání zastupitelstva omluvil a pochybení už dříve na sociálních sítích částečně připustil s tím, že šlo o opomenutí, které napraví.

Mimořádné jednání pražského zastupitelstva svolané na žádost opozice, 27. června 2022, Praha. Na snímku je zastupitel Ondřej Prokop (ANO).
Ondřej Prokop zahajující kampaň hnutí ANO do pražských komunálních voleb. (11. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Ondřej Prokop, předseda pražské organizace hnutí ANO.
Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24. září 2022)
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Na pátečním brífinku Prokop podle svých slov objasní okolnosti pořízení i financování svých nemovitostí. Vysvětlení situace v pražské buňce už dříve požadoval i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.

Stejně to mají další straničtí kolegové: „Mně by přišlo fér nedělat součet bez hostinského a počkat si na to, jak to vysvětlí, sám jsem na to zvědav,“ uvedl ve čtvrtek zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Kromě toho vlastní dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, které však opomněl uvést v povinném majetkovém přiznání.

Server navíc upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.

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