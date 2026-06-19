Lídr ANO na primátora se vyjádří k „zatajeným“ bytům, vysvětlení žádá i Babiš

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Zástupci magistrátní koalice pochybení označili za etické selhání neslučitelné s vedením kontrolního orgánu. Prokop se ze čtvrtečního jednání zastupitelstva omluvil a pochybení už dříve na sociálních sítích částečně připustil s tím, že šlo o opomenutí, které napraví.
Na pátečním brífinku Prokop podle svých slov objasní okolnosti pořízení i financování svých nemovitostí. Vysvětlení situace v pražské buňce už dříve požadoval i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.
Stejně to mají další straničtí kolegové: „Mně by přišlo fér nedělat součet bez hostinského a počkat si na to, jak to vysvětlí, sám jsem na to zvědav,“ uvedl ve čtvrtek zastupitel Patrik Nacher (ANO).
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Kromě toho vlastní dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, které však opomněl uvést v povinném majetkovém přiznání.
Server navíc upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.