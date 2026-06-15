Žalobkyně posílá k soudu expolitika ODS a dalších sedm lidí za kšefty s byty

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  11:55aktualizováno  11:55
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Bytová kauza kolem bývalého politika ODS Otakara Bradáče, který byl šéfem bytové komise v městské části Brno-střed, se posouvá k soudu. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala na něj a další tři lidi obžalobu, u dalších čtyř stíhaných podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu.

U Městského soudu v Brně 15. května 2024 poprvé vypovídal Otakar Bradáč, který je jako bývalý šéf bytové komise městské části Brno-střed hlavním obviněným z braní úplatků za zprostředkování obecního bydlení. V tomto případě však vystoupil jen jako svědek. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří osm lidí obvinili v říjnu 2022, dokončili vyšetřování letos na počátku roku s návrhem na podání obžaloby.

Kromě ODS zasáhla tato kauza i ANO. Mezi obviněnými totiž figuruje i někdejší člen tohoto hnutí Radim Suchánek, který pracoval na úřadu Brna-střed. Právě Bradáč však byl podle detektivů ústřední postavou.

„Osoby, se kterými byly uzavřeny dohody o vině a trestu, spolupracují od samého počátku trestního stíhání. Přesto jsou v části dohod domluveny i nepodmíněné tresty,“ uvedla Lastovecká pro iDNES.cz.

Nepodmíněné tresty, tedy pobyt za mřížemi, jsou pak i součástí obžaloby. Ta byla podána na ty, kteří jakékoliv nekalosti popírají.

To platí i pro bývalého politika ODS. Když v minulosti u jiného líčení této kauzy vystupoval jako svědek, jakoukoliv vinu odmítal. Na základě dalších důkazů však nakonec soud v tomto případu obžalovaného expolicistu Jiřího Vlčka pravomocně potrestal. Předal úplatek, aby jeho dcera přednostně dostala městský byt.

K předávání úplatků, aby přeskočili pořadník, se přiznali i další stíhaní, s nimiž státní zástupkyně už dříve uzavřela dohody o vině a trestu.

Současná hlavní větev se týká těch, kteří řídili systém výběru úplatků a ovlivňování přidělování bytů. Kromě Bradáče a Suchánka jde o lidi pohybující se především v realitním byznysu.

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