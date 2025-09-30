Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

Podle žalobce Vojtěcha Pospíšila se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.
„Obžalovaným je kladeno za vinu, že zjednali neoprávněnou výhodu předem vybraným subjektům při zadávání veřejných zakázek v celkovém objemu téměř 72 milionů korun. Těmto vybraným subjektům byly předem známy předpokládané ceny veřejných zakázek, zatímco další subjekty záměrně podávaly nadsazené nabídky,“ popsal státní zástupce Pospíšil pro iRozhlas.cz.
Tím měla podle něj vzniknout Havířovu škoda přes devět milionů korun a za sjednání výhod padly úplatky a majetkové výhody za nejméně 5,5 milionu korun.
Případ rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Obvinění měli při zadávání veřejných zakázek nastavit podmínky tak, aby zvýhodnily předem vybrané dodavatele a aby odpovídaly úzkému okruhu firem. „Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019-2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů,“ doplnil další rovinu případu mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.
Mezi stíhanými figuruje i primátor Baránek
Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov, spravuje přes sedm a půl tisíce bytů. Kriminalisté tam původně zasahovali v souvislosti s podezřením na machinaci s veřejnými zakázkami, později rozšířili stíhání o další trestné činy.
Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023, šlo o šest lidí, v záři 2024 přibyl sedmý obviněný a zmíněné tři firmy. V polovině letošního září zároveň policisté otevřeli i druhou větev bytové kauzy. Ta zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.
Mezi stíhanými figuruje třeba i současný havířovský primátor Ondřej Baránek (ANO) či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, který působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury.
Babiš hovořil i o vyloučení politiků z ANO
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají od minulého týdne pozastavené členství. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ke kauze obviněného havířovského primátora a dalších politiků vyjádřil před několika dny na mítinku v Ostravě.
Řekl, že o případu moc neví, ale podle jeho informací údajně nešlo o korupci, ale špatně nastavený systém přidělování bytů schválený havířovským zastupitelstvem. „Pokud se obvinění prokáže, budou tito politici vyloučeni z hnutí ANO, a to se týká i primátora. V tom jsme nekompromisní,“ zdůraznil Babiš a doplnil, že se o věc bude dále zajímat.