Na autory reportáže o Babišovi ml. míří trestní oznámení. Od rodiny premiéra

PRAHA Advokát bývalé manželky a syna premiéra Andreje Babiše (ANO) podal trestní oznámení na redaktory serveru Seznam Zprávy Jiřího Kubíka a Sabinu Slonkovou. Premiér to ve čtvrtek řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Důvodem je rozhovor, který redaktoři vedli s premiérovým synem Andrejem Babišem mladším a natáčeli ho skrytou kamerou.

Premiérův syn v reportáži nařkl spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž je premiér stíhán, na Krymu. Ředitel zpravodajství portálu Seznam.cz Jakub Unger sdělil, že si za prací obou reportérů plně stojí.

Premiér také v rozhovoru uvedl, že příští týden půjde vypovídat na policii v kauze údajného zavlečení svého syna na Krym. Obsílku již dostal.



Premiérův syn v reportáži nařkl spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž je premiér stíhán, na Krymu. Ředitel zpravodajství portálu Seznam.cz Jakub Unger sdělil, že si za prací obou reportérů plně stojí.

Premiérův syn je podle Babiše občan Slovenska a Švýcarska. Babiš mladší s matkou žije ve Švýcarsku, kde s ním také redaktoři Seznam Zprávy natočili rozhovor. Oznámením se tak budou zabývat švýcarské úřady. „Právě dnes právní zástupce mojí bývalé manželky a mého syna Andreje Babiše podal trestní oznámení na redaktory Seznamu paní Slonkovou a pana Kubíka za porušení švýcarských zákonů. A podal to hlavnímu prokurátorovi,“ řekl premiér serveru Blesk.cz. Premiér poté odmítl, že by exmanželce s přípravou trestního oznámení nebo s prohlášením minulý týden v sobotu pomáhal. „Je to její věc,“ řekl.

Premiér doplnil, že nezná přesnou právní kvalifikaci uvedenou v trestním oznámení. Zřejmě se ale podle něj týká skrytého natáčení Babišova syna kamerou v brýlích. Matka Babiše mladšího Beata Babišová označila už dříve v televizi Nova reportáž serveru Seznam Zprávy za útok proti soukromí.

„Za investigativním pořadem Zvláštní vyšetřování i prací reportérů si samozřejmě plně stojíme. Jednotlivé výroky pana premiéra Babiše nevidíme důvod více komentovat,“ uvedl ředitel zpravodajství Seznamu Jakub Unger. Redakce Seznam Zpráv už dříve sdělila, že si nechala zpracovat právní analýzu, podle níž se její novináři ničeho nezákonného nedopustili. Redakce považuje Babiše mladšího podle Ungera za důležitého svědka a k němu i jeho matce přistupuje maximálně citlivě.

Premiérův syn v reportáži Seznam Zprávy obvinil spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby kvůli případu, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu, opustil Česko. Babiš synova vyjádření odmítl, trpí podle něj schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to uvedl, že jeho otec lže. Reportáž s Babišem mladším odstartovala politickou krizi, opozice vyvolala na pátek hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě.

České Nejvyšší státní zastupitelství dalo podnět žalobcům, aby prověřili tvrzení premiérova syna o tom, že byl držen na Krymu. Policie se tvrzením Babišova syna zabývá.