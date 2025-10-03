Bývalá ministryně Parkanová má šanci na vyšší odškodné, zasáhl Nejvyšší soud

  8:46aktualizováno  8:46
Nejvyšší soud zrušil rozsudky, které bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Soudy podle něj nezohlednily klíčové okolnosti a musejí rozhodnout znovu.
Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová při jednání Městského soudu v Praze....

Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová při jednání Městského soudu v Praze. (13. května 2014) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vlasta Parkanová se po hlasování, kterým byla zbavena imunity, vzdala funkce
Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Žádá odškodné celkem 8,5 milionu.

Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly, podala tedy dovolání.

Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové a porušení presumpce neviny. Trestní stíhání bylo podle soudů nižších instancí od počátku vedeno zjevně nedůvodně.

Odvolací soud v trestní věci dříve označil konstrukci obžaloby za „neudržitelnou až absurdní“. Tuto skutečnost měly soudy podle NS v odškodňovacím řízení plně zohlednit. Případ NS vrátil k novému projednání k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

„NS dospěl k závěru, že právní posouzení nižších soudů bylo neúplné a tudíž nesprávné. Obvodní soud pro Prahu 2 bude nyní muset ve věci rozhodnout znovu a je přitom vázán právním názorem NS,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.

Parkanová čelila stíhání od roku 2012. Rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně Sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.

