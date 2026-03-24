Radhi Šichtařová. Bývalá poslankyně si vzala svého asistenta ze Sněmovny

Autor: ,
  16:45aktualizováno  16:45
Krátce po své rezignaci na mandát poslankyně se Markéta Šichtařová vdala. Za muže si vzala svého asistenta ze Sněmovny Jakuba Radhiho. Informaci potvrdila serveru Aktuálně.cz. Šichtařová se v březnu vzdala poslaneckého mandátu za SPD, protože dolní komora parlamentu je podle ní neefektivní. Vadilo jí například rozdělení do výborů a chování některých poslanců.
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Jejím novým manželem se stal Jakub Radhi, nyní se jmenuje Markéta Radhi Šichtařová.

Svého bývalého manžela Vladimíra Pikoru, který je poslancem za Motoristy, v minulosti osočila mimo jiné z domácího násilí. Letos v lednu Pikora oznámil, že dle rozhodnutí soudu se mu má exmanželka za nepravdivé tvrzení omluvit.

Se svým novomanželem Šichtařová spolupracovala již dřív v rámci své společnosti Next Finance.

Redakce iDNES.cz v minulosti upozornila, že Šichtařová v poslanecké kanceláři natáčí videa, v nichž láká na služby investiční poradkyně. V reakci na kritiku tehdy uvedla, že jen využívá svůj plonkový čas ke skutečně důležitým věcem, protože se ve Sněmovně vůbec nic nedělá. Redakci iDNES.cz v úterý řekla, že po složení funkce poslankyně se bude věnovat své profesi.

Vedle natáčení videí čelila kritice kvůli tomu, že jako asistenta zaměstnávala svého již nyní manžela Jakuba Radhiho. Pobírala na něj maximální možný příspěvek. Podle Šichtařové bylo zaměstnávání partnera „zcela morální“.

„Je naprosto maximálně morální zaměstnat jako svou pravou ruku někoho, komu důvěřuju. A naopak nemorální je zaměstnat někoho, komu věřit nemohu. Věřit nemohu někomu, kdo pobíhá okolo Sněmovny jako pes s vyplazeným jazykem hledající kost, který chce získat jen nějakou tu funkci,“ pronesla zhruba v polovině března Šichtařová.

Svůj odchod ze Sněmovny Šichtařová ohlásila po hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Pro zamítnutí tohoto návrhu bylo vedle Šichtařové jen šest poslanců z řad SPD – Tomio Okamura, Tomáš Doležal, Jaroslav Foldyna, Radek Koten, šéfka Trikolory Zuzana Majerová a Miroslav Ševčík.

11. března 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Nový hlas generace Z? Kdo jsou tajemní Gufrau, kteří mají miliony streamů

Skupina Gufrau

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.