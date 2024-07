Část bývalé brněnské továrny má být kulturní památkou, rozhodlo ministerstvo

Developer chtěl prostor mezi ulicemi Vlhká, Křenová, Špitálka a železniční tratí přeměnit na moderní obytnou čtvrť. Jeho mediální zástupce Jiří Filip řekl, že dokument z ministerstva má mnoho desítek stran, který tento týden společnost analyzuje. Až zjistí, co všechno má být památkově chráněné, tak zaujme stanovisko. Na případné odvolání mají účastníci čas do konce července.

Proti plánům developera se před časem postavili nejen památkáři, ale i město. Areál je monumentálním stavebním souborem, který v sobě zahrnuje tři původní tovární areály z 19. a první třetiny 20. století sloučené v roce 1949 do rozlehlého průmyslového celku. Představuje jednu z charakteristických industriálních architektur.

„Současně jde o poslední z převážné části dochovaný komplex z původního početného souboru textilních továren významně dotvářejících podobu Brna v 19. a 20. století,“ uvedli před třemi lety památkáři.

Brno tehdy pozastavilo také změnu územního plánu. V reakci na to developer v roce 2022 vtáhl do plánů na budoucnost areálu architekty, kteří měli navrhnout, jak jej přetvořit tak, aby získal nový život, a přitom zůstala zachovaná unikátnost lokality. „Vítězný návrh se líbil památkářům i Brnu, my máme možnost brát si různé prvky ze všech architektonických studií,“ poznamenal Filip.

Budovy mohou sloužit jinému účelu

Po vyřešení památkové ochrany se bude muset developer vypořádat ještě s tím, jak bude vypadat nový územní plán, který by Brno mělo mít hotový příští rok. Podle Filipa bude pro podobu areálu důležité, jaký prostor nakonec zabere nová městská třída, která může z areálu ubrat plochu až jednoho hektaru.

Momentálně má developer demoliční výměr na všechny budovy, avšak nemůže bourat ty, které podstupovaly proces prohlášení za památku. V červnu začala demolice komína a je možné bourat i různé pozdější přílepky budov, které nebudou památkově chráněné.

Podle památkářů sice tovární budovy dávno neslouží svému účelu, ale ve světě jsou příklady stovek úspěšných konverzí, kdy budovy zůstanou zachované, majitel je opraví a úspěšně slouží novému účelu. I v Brně několik takových příkladů existuje. Nedaleko jde o některé budovy bývalé Zbrojovky, které se stávají součástí moderního areálu Nové Zbrojovky.