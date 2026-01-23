Soud pustil z vazby Miloslava Ludvíka. Musí odevzdat pas a v noci má být doma

Soud propustil bývalého šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka po téměř roce z vazby, napsal web Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil zdroj redakce iDNES.cz. Ludvík je obviněný z korupce a bude pod dohledem probačního úředníka.
Někdejší šéf Motola má nařízeno být doma od sedmé hodiny večer do sedmé hodiny ranní.

„Jeden obžalovaný byl dnes propuštěn z vazby. Obavy ohledně rizika útěku a pokračování v trestné činnosti však přetrvávají. Proto byl umístěn pod dohled probačního úředníka a je povinen se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště,“ vysvětlila v pátek pro Seznam Zprávy mluvčí úřadu evropského žalobce dohlížejícího na vyšetřování Lidija Globokarová.

Ludvíkovi bylo zároveň zakázáno cestovat do zahraničí a je povinen odevzdat cestovní pas.

Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví

Soud bývalého ředitele motolské nemocnice poslal do vazby na konci loňského února. Redakce iDNES.cz před několika dny upozornila, že v únoru uplyne roční lhůta.

„Pokud by nebyla podána obžaloba, tak budou muset být z vazby propuštěni. Pokud obžaloba podaná bude, tak vazba může trvat,“ uvedla nedávno soudkyně Marika Zahradníčková.

Ludvík motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a poté ještě od prosince 2017 do 24. února 2025.

Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví, protože Ludvík čelí obvinění z korupce v rozsáhlé úplatkářské kauze. Celkem bylo z trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.

Vedle Ludvíka a bývalého náměstka Pavla Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl již na začátku srpna propuštěn z vazby.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

9. června 2025

Soudy

