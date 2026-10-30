Cena by se měla každoročně udělovat osobnostem z oblasti kultury, vědy, diplomacie či veřejného života, které se zasloužily o rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem. Českého laureáta vybrala slovenská strana, ta česká zase rozhodla o slovenském držiteli ocenění.
Zeman, který byl českým prezidentem v letech 2013 až 2023 a předtím vykonával funkci premiéra či šéfa Sněmovny, podle Bratislavy už v době rozdělení Československa prosazoval zachování úzkých vazeb mezi oběma národy.
„Jako předseda vlády podporoval obnovu visegrádské spolupráce a integrační úsilí Slovenska směřující k členství v NATO a Evropské unii. Během svého prezidentského mandátu navazoval na tradici blízkých česko-slovenských vztahů a podporoval vzájemnou politickou, hospodářskou a mezistátní spolupráci,“ uvedl slovenský parlament v tiskové zprávě.
Zeman po převzetí ceny od Rašiho řekl, že je krásné a správné mluvit o česko-slovenské vzájemnosti. „Pokud tyto někdy až patetické, dlouhé a frázovité projevy nejsou doplněné konkrétními činy, pak je to pouze pěna, která zmizí a nic po ní nezůstane,“ uvedl. V proslovu vzpomínal na dohodu o rozdělení zbylého federálního majetku, kterou téměř sedm let od rozdělení Československa podepsal v roce 1999 jako český premiér spolu se svým slovenským kolegou Mikulášem Dzurindou.
Schuster se stal v roce 1999 první přímo zvolenou hlavou slovenského státu a úřad prezidenta zastával jedno pětileté funkční období. Ještě v letech 1990 až 1992 byl československým velvyslancem v Kanadě. Podle Rašiho spojuje Zemana a Schustera především zkušenost generace, která poznala společný stát Čechů a Slováků a zároveň měla zodpovědnost za směřování dvou samostatných států.
„Mimořádně si vážíme Vašeho osobního přínosu k rozvoji vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou, který jste v politických a ústavních funkcích přinášel,“ řekl Schusterovi Okamura při předávání ocenění.
Schuster uvedl, že jeho vazby s Českem začaly v košických hutích, kam nastoupil jako mladý a kde získával zkušenosti od vedoucích českých pracovníků. Vyjádřil přesvědčení, že spolupráce mezi Českem a Slovenskem bude úspěšně pokračovat.
Raši považuje ocenění za krok k tomu, aby společnost nezapomněla na osobnosti, které formovaly české a slovenské dějiny a které rozvíjely vzájemné vztahy. „Od roku 1993 žijeme v samostatných státech. To, co vznikalo po celé generace, nezaniklo rozdělením společného státu,“ řekl Raši.
Předáváním ank uvedených cen vyvrcholila dvoudenní návštěva české parlamentní delegace na Slovensku. Právě v Martině slovenští představitelé před 108 lety přijali Martinskou deklaraci, kterou se přihlásili k myšlence československého státu. Učinili tak 30. října 1918, tedy dva dny po vzniku Československé republiky.