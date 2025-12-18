Bývalý policejní prezident Švejdar bude řídit bezpečnost pražského letiště

Bývalý policejní prezident Jan Švejdar bude od začátku ledna ředitelem bezpečnosti pražského letiště. Vyhrál výběrové řízení, uvedl web iROZHLAS.cz. Po odchodu z čela policie měl Švejdar živnost a věnoval se lesnictví a zpracování dřeva.
Policejní exprezident Jan Švejdar | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Výběrové řízení na pozici výkonného ředitele bezpečnosti bylo ukončeno. Vítězem se stal pan Jan Švejdar, který prošel standardním několikakolovým výběrovým procesem. Do funkce nastoupí 5. ledna,“ řekla webu mluvčí Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Letiště prostřednictvím ministerstva financí vlastní Česká republika.

„Pro mě je to výzva, mám k tomu obrovský respekt. Bude to zase něco jiného, očekávám velmi zajímavou práci. Letiště a letectví mě vždy velmi zajímaly,“ cituje server Švejdara.

U policie Švejdar působil od roku 1987. V minulosti byl například šéfem celorepublikové kriminální policie nebo ředitelem pardubické krajské policie. Z pozice policejního prezidenta odešel na jaře 2022, nahradil ho Martin Vondrášek, který pozici dosud zastává.

Švejdar rezignoval po schůzce Vítem Rakušanem (STAN), který byl v minulé vládě ministrem vnitra. Svůj odchod zdůvodnil tím, že nechtěl blokovat jednání mezi ministerstvem vnitra a policií. Rakušan odmítl, že by na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak.

Posledním ředitelem pro bezpečnost na pražském letišti byl podle rozhlasu Radek Kučera. Ve funkci skončil loni v květnu, předtím odpovídal za bezpečnost v pražském dopravním podniku.

