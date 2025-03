Verdikt se dozvěděla i Strnadova přítelkyně Martina Kolaříková, profesí také policistka, která se podle žalobce do útoku zapojila a sama vlepila facku jedné z dívek. Soud jí uložil rovněž tříměsíční trest podmíněně odložený na jeden rok. Dopustila se výtržnictví.

Naopak bez trestu zůstává expolicista Tomáš Soukup, jemuž žalobce vytýkal, že jako člen přivolané policejní hlídky nic neudělal. Toho soud zprostil obžaloby.

„Přijde mi, že jste se zbláznil. Jdete do baru, kde je 95 procent žen. A vy je napadáte, přestože máte převahu, jste policista se zkušenostmi. Nakonec zlomíte kotník někomu, kdo se jen přišel bavit,“ podivil se soudce Vojtěch Teslík směrem ke Strnadovi po vyhášení rozsudku. Ten zatím není pravomocný, neboť Strnad s přítelkyní se vůči němu odvolali. Nepravomocné je zatím i zproštění viny u Soukupa, tam si totiž státní zástupce vzal čas na rozmyšlenou, zdali se odvolá.

Strnada před přísnějším trestem zachránilo, že předtím žil bezúhonně, za své selhání se omluvil a finančně se zmlácené dívce revanšoval. Ta proto vzala zpět žádost o náhradu škody, Strnad jí mimosoudně vyplatil blíže neupřesněnou částku a další peníze jí ještě poslat slíbil. To vše mu dle soudce pomohlo. „Musel jste skončit u policie, nyní máte mnohem nižší mzdu. Budiž i toto ať je pro vás ponaučení,“ konstatoval soudce.

Pro Martinku Kolaříkovou rozsudek znamená, že bude muset skončit u policie, jak soudce sám poznamenal. Dosud byla postavena jen mimo službu. „Lidsky je nám vás líto, ale dopustila jste se trestného činu. Váš trest je ale přesto symbolický,“ sdělil předseda senátu Teslík Kolaříkové.

Všichni tři obžalovaní vyslechli rozsudky se svěšenými hlavami, poté nikdo z nich na dotazy médií nereagoval. Předtím ale měli kuráže víc. Tomáš Soukup v závěrečné řeči uvedl, že celá kauza je medializovaná jen proto, že on sám vystupoval v pořadu Policie v akci a je proto známou tváří a média si na něm ráda smlsnou. „Takže se omlouvám přísedícím i celému senátu, za to, co tu předvádí média,“ řekl Soukup, aniž by upřesnil, co přesně má na mysli.

Pak se poměrně odvážně osočil na státního zástupce, že nerozumí práci policie. „Pojďte si to zkusit někdy do služby,“ vyzval ho.

Strnadův obhájce Radek Hlaváček se před vyhlášením rozsudku svérázně pokoušel soud přesvědčit, aby upustil od potrestání. Argumentoval tím, že dívka si vlastně za svá zranění mohla tak trošku sama.

„Zaslechl jsem, jak jedna zvolala ‚Zas*anej fízl‘. Vedla proti mně úder pěstí. Vyhodnotil jsem si to jako útok na úřední osobu,“ vysvětlil během své dřívější výpovědi Strnad, jak šarvátka začala. Loni v únoru byl s přítelkyní Kolaříkovou na nočním tahu Prahou po policejním plese na Žofíně. Skončili ve smíchovském klubu Phenomen. Strnad nebyl ve službě, ale působil jako kdyby byl, neboť na sobě měl slavnostní vycházkovou uniformu.

Strnad podle svědectví lidí z klubu rozdal facky a rány pěstí celkem pěti dívkám, napadl ranou do obličeje i vyhazovače před klubem. Tam zaútočil na další dívku. Dokládá to videozáznam z potyčky, který se objevil na sociálních sítích. Strnad na něm lomcuje ženou, která leží na zemi a nebrání se.

„Jménem zákona, ať natáhne ty nohy,“ křičí na záznamu policista. Ostatní ho okřikují: „Nech ji bejt, vždyť jí je jenom devatenáct!“

„Je mi to úplně jedno,“ osopí se na ně policista a popadne dívku za vlasy a trhnutím s ní smýkne z chodníku na dlažbu silnice. Dívce způsobil komplikovanou zlomeninu kotníku.

Zničená studia

„Absolvovala jsem dvě operace. Tři měsíce jsem byla o berlích. Přišla jsem o celý semestr vysoké školy a přišla jsem o atletiku, kterou jsem předtím dělala,“ řekla napadená dříve před soudem.

Jako členka atletického klubu AC Slovan Liberec, za který závodila, se zatím musela vzdát sportovní kariéry.

„Jsem emocionálně nestabilní - hlavně kvůli sportu, že už ho nemůžu dělat. Byl součástí mého života, nemůžu pokračovat ve své sportovní kariéře. Měla jsem plány do budoucna, s těmi je konec, alespoň prozatím,“ naznačila dívka. Dosud není jasné, jak dokončí studium učitelství na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde je tělocvik jedním z povinných předmětů.

Do šarvátky se tehdy vmísila i Strnadova partnerka Martina Kolaříková. Ta mu se zaklekáváním devatenáctileté dívky pomáhala. Soud už dříve nechal promítnout fotografie, na níž měla napadená dívka po útoku nateklou a fialovou tvář. Zatímco Strnad se přiznal k tomu, z čeho jej obžaloba viní, jeho přítelkyně Kolaříková to popírá – prý na nikoho neútočila.

Tomáš Soukup podle obžaloby porušil zákon tím, že když přijel na místo jako člen výjezdové hlídky, incident neřešil. Soud minule předvolal jeho někdejšího parťáka, který se Soukupa zastal a naopak vyzdvihl, že to byl právě Soukup, kdo jako první zavolal na místo záchranku. Soukup odešel od policie sám, živí se jako produkční v televizi. Strnada od sboru vyhodili, jezdí jako řidič autobusu pro pražský dopravní podnik.

Všichni obžalovaní se u soudu omluvili. „Chci vyjádřit lítost, nemělo se to stát. Bylo to pod vlivem emocí a alkoholu. Upřímně se omlouvám,“ kál se Strnad.