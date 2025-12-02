Exposlanec Feri chce na svobodu. Po půlce trestu požádal o podmíněné propuštění

Autor:
  11:31aktualizováno  11:31
Bývalý poslanec Dominik Feri, který si odseděl polovinu svého trestu, chce ven z vězení. Jeho žádostí o podmíněné propuštění se bude zabývat Okresní soud v Teplicích v polovině ledna, napsal web iRozhlas.cz. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění.
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
41 fotografií

„Dne 25. 11. 2025 napadl k Okresnímu soudu Teplice návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci odsouzeného Dominika Feriho,“ uvedla pro iRozhlas.cz předsedkyně teplického okresního soudu Dana Kolářová.

Redakce iDNES.cz se na předsedkyni rovněž obrátila, má však vypnutý telefon.

Podle webu iRozhlas.cz bylo ve věci nařízeno jednání. Soud má o možném propuštění Dominika Feriho jednat 15. ledna. Zasedání má být podle informací z justiční databáze veřejné. Bývalý politik tam bude muset podle zákonných pravidel prokázat, že se polepšil a že povede řádný život.

Politik obvinění odmítal

Feri zasedl v roce 2014 v zastupitelstvu Teplic, stal se historicky nejmladším radním v zemi. Ve volbách 2017 kandidoval za TOP 09 a preferenční hlasy ho v 21 letech dostaly do Sněmovny.

Mandátu se vzdal v květnu 2021 kvůli obvinění ze sexuálního zneužití. V březnu 2022 ho policie obvinila ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. V dubnu 2024 ho soud pravomocně poslal na tři roky do vězení.

Obžaloba vinila Feriho ze třech skutků, které se podle ní staly v letech 2015 až 2020. První se týká dívky, která byla podle výpovědi paralyzovaná a nemohla se bránit. Poté ji Feri měl donutit k pohlavnímu styku.

Druhé měl podle obžaloby hodit něco do pití a poté na ní vykonat orální sex. Šlo o nezletilou sedmnáctiletou dívku. Třetím bodem je pokus o znásilnění stážistky v Poslanecké sněmovně v roce 2018. Feri obvinění odmítal, před soudem uvedl, že si dívky vše vymyslely

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.