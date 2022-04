Policie navrhla obžalovat exposlance Volného za poplašnou zprávu o ivermektinu

Policejní mluvčí Kateřina Rendlová informaci o návrhu obžaloby pro iDNES.cz potvrdila. „Kriminalisté ukončili vyšetřování exposlance Lubomíra Volného ve věci šíření poplašné zprávy a předali spisový materiál s návrhem podání obžaloby státnímu zástupci,“ uvedla Rendlová. Ten rozhodne o dalším postupu.

„Oficiálně o tom ještě nevím. Na ten soud se těším,“ reagoval na dotazy iDNES.cz Volný. Na dotaz, zda nepovažuje svůj výrok za chybu řekl, že pouze varoval veřejnost před útokem ivermektinu.

„Já vím, že to tak je. Všechno se dozvíte v přímém přenosu u soudu. Policie mě ohledně obžaloby nekontaktovala. Byl jsem normálně na výslechu ale to, že by mě obžalovali nevím,“ dodal Volný.

Tvrdil, že se chystá vražda

Policie Volného začala prověřovat kvůli tomu, že sdílel svůj apel na sociální síti po dodávce 10 tisíc balení léku Ivermektin do Česka. „Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci Ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,“ napsal tehdy Volný na Facebooku.

Zdravotnický personál, který by podle něj měl být součástí údajného spiknutí, vyzval k odstoupení od „plánu“. „Ať už Vám vyhrožují čímkoliv,“ dodal. Volného příspěvek sdílely tisíce lidí, objevila se však i kritika, že exposlanec šíří poplašné zprávy.

Tereza @TerezAnarchy Já nejsem fanoušek trestního oznámení za šíření poplašné zprávy na sociální síti. Ale pokud ho někdo podáte... zlobit se taky nebudu. https://t.co/Un3zTypF1Y oblíbit odpovědět

Šíření poplašné zprávy se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo „úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá“. V základní sazbě hrozí za toto počínání až dva roky vězení nebo také zákaz činnosti. Při spáchání činu prostřednictvím hromadného informačního prostředku se sazba zvyšuje až na tři roky.

Tvrdil, že chce být vydán

Policie požádala Sněmovnu o vydání Volného ke stíhání loni v květnu. Sněmovna ale o žádosti do podzimních voleb nerozhodla, ačkoliv mandátový a imunitní výbor v červnu jeho vydání doporučil. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům.

Poslanec tvrdil, že chce být vydán, aby, jak uvedl, „všechna pravdivá data o ivermektinu zazněla ve veřejném prostoru v průběhu mé obhajoby u soudu“. Volný poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Lék ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum a v Česku není registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu doporučit.

Lék se zkoušel k léčbě pacientů s covidem. Praktičtí lékaři vedou s ministerstvem zdravotnictví jednání o tom, aby mohli lék experimentálně podávat. Lék vyvíjí americká společnost Merck. Ta v jednom prohlášení uvedla, že nejsou vědecká data, že by přípravek mohl léčit covid-19.

Policie se Volným zabývala už dříve. Třeba kvůli potyčce ve Sněmovně. Bývalý poslanec konflikt rozpoutal při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Policie strkanici u pultu předsedajícího řešila pro podezření z výtržnictví, věc následně předala k přestupkovému řízení. Policie zkoumá také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které rovněž sdílel na sociálních sítích.