Bývalý poslanec Wolf znovu zamíří před soud. Je obžalovaný za vyhýbání se vězení

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  15:14aktualizováno  15:14
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Petr Wolf před zahájením soudu. (27. ledna 2012)

Petr Wolf před zahájením soudu. (27. ledna 2012) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

U Vrchního soudu v Olomouci stanul bývalý poslanec Petr Wolf.
Petr Wolf s manželkou Hanou u Krajského soudu v Ostravě na archivním snímku z...
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Petr Wolf
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Státní zástupce obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa za to, že se v Paraguayi vyhýbal vězení za dotační podvod. Znovu tak zamíří před soud. Za útěk před vězením mu hrozí další dva roky vězení. Ve středu to uvedla Česká televize, kterou o obžalobě informoval ostravský okresní státní zástupce Petr Vaněk. Wolf byl do Česka vydán loni.

Policie už před několika měsíci navrhla státnímu zástupci, aby někdejšího poslance ČSSD (nyní SOCDEM) obžaloval. Wolf byl v Česku v roce 2012 odsouzen za dotační podvod k šesti letům vězení. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. Předloni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a skončil v tamním vězení, loni v říjnu byl vydán do Česka.

Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.

Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.

Wolf uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal. V lednu 2013 policie vyhlásila po Wolfovi pátrání. Peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.

I proto, že byl přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal Wolf v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle médií přiměl k tomu, že se rozhodl zrušit další kroky v azylovém řízení a naopak požádat o vydání do České republiky.

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