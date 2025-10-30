Kardinála Duku pustí z nemocnice. Myslel jsem si, že se spolu rozloučíme, přiznal

  16:43aktualizováno  16:43
Kardinála Dominika Duku po třech týdnech propustí z Ústřední vojenské nemocnice, kde podstoupil akutní operaci. Na sociální síti X o tom informovalo pražské arcibiskupství. Dvaaosmdesátiletý duchovní poděkoval za modlitby a přiznal, že si prošel těžkými momenty.
Kardinál Dominik Duka hovoří při bohoslužbě ve zrekonstruované bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi. (28. září 2021)

„Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že se spolu rozloučíme, ale díky Bohu, díky lékařům a díky vám pokračujeme na společné pouti s nadějí směrem k Horizontu, kterým je Ježíš Kristus - Bůh z Boha, Světlo ze světla,“ doplnil Duka na sociální síti X.

O jeho propuštění z nemocnice informovalo pražské arcibiskupství. „Dobrá zpráva! Pana kardinála Duku dnes propustí z nemocnice. Díky Ústřední vojenské nemocnici za vynikající péči,“ uvedlo.

Kardinálu Dukovi je 82 let. V roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, než ho roku 2022 ve funkci vystřídal Jan Graubner.

