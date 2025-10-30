Kardinála Duku pustí z nemocnice. Myslel jsem si, že se spolu rozloučíme, přiznal

„Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že se spolu rozloučíme, ale díky Bohu, díky lékařům a díky vám pokračujeme na společné pouti s nadějí směrem k Horizontu, kterým je Ježíš Kristus - Bůh z Boha, Světlo ze světla,“ doplnil Duka na sociální síti X.
O jeho propuštění z nemocnice informovalo pražské arcibiskupství. „Dobrá zpráva! Pana kardinála Duku dnes propustí z nemocnice. Díky Ústřední vojenské nemocnici za vynikající péči,“ uvedlo.
Kardinálu Dukovi je 82 let. V roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, než ho roku 2022 ve funkci vystřídal Jan Graubner.