Zeman vyráží na Vysočinu, v plánu je i legendární člun. Doufám v to, řekl

Ovčáček uvedl, že ve středu se bývalý prezident věnoval ještě práci.

„Po krátké prázdninové pauze přijel ze svého domu v Lánech do Prahy do své pracovny, aby se setkal s přáteli a přijal indického velvyslance Hemanta Kotalwara,“ informoval mluvčí na serveru Život v Česku, pro který nyní pracuje.

„Doufám v to,“ poznamenal Zeman k jeho otázce, zda vypluje na rybník.

Podle předpovědí by mu počasí mělo přát, přestože se začátek srpna více než horkým letním dnům podobal spíše studenému a sychravému podzimu. Od čtvrtka se totiž na území Čech opět navrátí letní teploty, které se o víkendu vyšplhají až k tropické třicítce.

O dovolené a člunu mluvil Zeman již letos v květnu. „I když mi nohy neslouží, veslovat ještě umím,“ řekl tehdy pro CNN Prima NEWS bývalý český prezident, který dovolenou tradičně tráví v Novém Veselí na Vysočině.

Jak Ovčáček připomněl, pro Zemana to bude první dovolená mimo prezidentskou funkci, kterou vykonával po dobu deseti let.

Jiří Ovčáček @exPREZIDENTCR Zeman vyrazí na Vysočinu, má v plánu vyplout v legendárním žlutém člunu. Tuší ale, že jeho plány může rozcupovat vyšší moc https://t.co/Qe4ADWfJlz oblíbit odpovědět

„Svůj člun do muzea nevěnuji“

Zeman také odmítl, že by svůj člun měl věnovat do expozice Vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou. Předtím se totiž setkal ve své kanceláři s jejich zástupcem, který ho o to údajně požádal. „Svůj člun do muzea nevěnuji, protože se na vodu chystám,“ řekl pro CNN Prima News na dotaz Zeman.

Exprezident jezdí na Vysočinu na dovolenou každoročně. Tráví ji v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost. Jeho plavby v gumovém člunu na místním rybníce se staly proslulými.

Tradici nevynechal ani minulý rok „Vyjedu si zase na rybník v nafukovacím člunu. Projedu si lesní cesty, které přestaly být lesními cestami, protože kůrovec ty lesy zničil,“ sdělil v červnu 2022 v rozhovoru pro XTV.

„Je to každoroční obřad, který nevynechám do konce života,“ říkal Zeman o své plavbě v člunu v létě 2015. I tehdy se projížděl před zraky kamer a fotoobjektivů.

Zemanovi skončil prezidentský mandát 8. března. Ve stejném měsíci se také přestěhoval z lánského zámku do svého nového domu v Lánech. Novostavba, kterou Zeman v minulosti označil za bungalov, stojí v klidné ulici na kraji Lán, nedaleko vede obchvat obce.