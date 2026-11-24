Zeman, který v říjnu oslavil 82. narozeniny, v průběhu několika dní podstoupí sérii různých vyšetření. „O prezidenta Miloše Zemana se při momentální hospitalizaci v motolské nemocnici stará tým profesora Radana Keila,“ upřesnil na síti X Procházka.
Loni v říjnu Zemanovi v motolské nemocnici operovali absces na zádech. O pár týdnů později mu doktoři odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný.
„Plánovaná kontrola mého organismu, kterou jsem úspěšně odkládal,“ popsal Zeman pro Blesk svou hospitalizaci. Věří, že veškerá vyšetření dopadnou dobře.
Také podle bývalé první dámy Ivany Zemanové její manžel kontrolu odkládal. „Věřím, že vše dobře dopadne a bude brzy doma,“ řekla serveru. Pobyt má trvat tři až čtyři dny. Pracovní program podle svých slov Zeman upravovat nemusel, plánuje se znovu zapojit hned příští týden.
Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o vyjádření mluvčího exprezidenta, do vydání článku na dotazy nereagoval.
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9. října 2026