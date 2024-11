Vondráček by se rád v budoucnu stal ministrem zahraničí

Exprezident v zářijovém rozhovoru pro server Aktuálně.cz řekl, že post ministra zahraničních věcí by mohl obsadit právě Vondráček. „Vidím tam velmi silnou osobnost Radka Vondráčka. Myslím si, a to je můj subjektivní názor, že by byl skvělý ministr zahraničí.“

Právě jeho slova Vondráček v rozhovoru pro Hospodářské noviny připomněl a dodal, že by o tu funkci zájem měl. „Nejdřív musíme vyhrát volby a poskládat koalici, pak se můžeme bavit o funkcích. Ale netajím se tím, že mě to zajímá. Čtyři roky jsem Česko zastupoval jako předseda sněmovny. Mám k tomu blízko, mám zkušenosti, umím anglicky,“ vyjmenoval.

Podle deníku danou variantu zmiňuje i předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. Ten s Vondráčkem počítá spíše na spravedlnost. „Radek je naší klíčovou osobností na tento resort,“ řekl v minulosti. Současně však poznamenal, že hnutí má několik dalších osobností, které mají zájem v zahraniční politice spolupracovat.

Havlíček však v týdnu pro Seznam Zprávy řekl, že Vondráček zatím není favoritem hnutí na pozici ministra zahraničí.

„Nešťastné působení Lipavského“

Redakce iDNES.cz oslovila samotného Vondráčka. „Miloš Zeman mne překvapil a potěšil zároveň. Není to ale o tom, že se teď hlásím o nějaký konkrétní post. Do voleb je ještě daleko. Nicméně, v dnešní době ovlivňuje zahraniční politika skoro vše, a je logické, že se o ni hlouběji zajímám a vyjadřuji se k ní, včetně nešťastného působení Jana Lipavského,“ řekl pro iDNES.cz Vondráček.

Hnutí ANO podle jeho slov prosazuje zahraniční politiku suverénní, realistickou a s důrazem na prosazování českých ekonomických zájmů. „Současná vláda ve skutečnosti žádnou zahraniční politiku nemá, nahrazuje ji hesly. Není připravena na nástup Donalda Trumpa i geopolitické změny. Je to tragédie. A za takové situace považuji za důležité nabídnout veřejnosti oponentní hlas i návrhy řešení,“ dodal.

Skončilo to národní ostudou

Na Vondráčkova slova na sociální síti X reagoval však mimo jiné již ministr zdravotnictví Válek.

„Když Radek Vondráček vedl Sněmovnu, skončilo to národní ostudou. Kdyby vedl zamini (ministerstvo zahraničí pozn. red.), byla by ostuda mezinárodní. Od jeho výletu do Moskvy navíc víme, že místo angličtiny by využil spíše ruštinu. A tenhle balíček zkušeností psaných azbukou oštemploval Miloš Zeman. Ne, díky,“ napsal Válek.