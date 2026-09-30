Do sálu jednoho z domů na chomutovském Náměstí 1. máje se v pět hodin odpoledne vměstnalo přes sto lidí, převážně seniorského věku, aby si povídání s bývalou hlavou státu poslechli.
Miloš Zeman pro iDNES.cz uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodě Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.
„Oba kandidáty znám delší dobu bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. S Janem Skalickým mě spojuje společná bitva o kanál Dunaj–Odra–Labe. A Loprais ke mně jednou přijel na chalupu na Vysočinu i se svým kamionem. Nejde tedy o žádnou změnu dresu, jak se mylně domníváte, ale o osobní sympatie ke konkrétním kandidátům,“ uvedl na dotaz Zeman s tím, že podporuje či podporoval v minulosti i kandidáty jiných stran.
Na začátku září navštívil kampaň hnutí ANO. V Kolíně podpořil kandidátku hnutí Andreu Brzobohatou, která na Kolínsku usiluje o zvolení do Senátu.
V Chomutově u jednoho stolu vedle Miloše Zemana usedli předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl a představitelé kandidátky Chomutov sobě do městského zastupitelstva – Zdeněk Vaňkát, Jiří Weber a Pavel Tůma. Ti přítomné v sále vyzvali, aby přišli k volbám, pokud chtějí dosáhnout změn ve vedení a fungování města. Vaňkát připomněl posluchačům mimo jiné kauzu bývalého primátora Marka Hrabáče, který je vyšetřován policií. Tůma mluvil o tom, že se vytratila morálka. „Já žádný průšvih za sebou nemám,“ řekl.
Do Chomutova dorazil i kandidát do senátu Skalický. Ten ale besedu sledoval zpovzdálí, před chomutovským publikem nepromluvil.
V rámci hlavního tématu debaty Miloš Zeman varoval před pokusy o přepisování dějin a před lidmi, kteří by někdejšího vůdce sudetských Němců v předválečném Československu, Konrada Henleina, označovali za slušného člověka. „Je naší povinností, abychom se drželi skutečné historie,“ prohlásil bývalý prezident.
Jindřich Rajchl v projevu připomněl výročí Mnichovské dohody a věnoval se též tématu Benešových dekretů. V jejich souvislosti odmítl obavy, že by německá strana AfD (Alternativa pro Německo) usilovala o jejich zrušení či prolomení. Naopak varoval před kolaboranty z české politické reprezentace, kteří o to podle něj usilují.
„Je tu nemalá část politické reprezentace, která prakticky kolaboruje s těmi, kteří chtějí prolomit tyto klíčové dekrety,“ uvedl bez uvedení konkrétního jména. Zmínil, že ale nadbíhají Berndu Posseltovi.
V závěru setkání se Miloš Zeman se svými příznivci ochotně fotil a podepisoval se jim.
Miloš Zeman v minulosti podporoval různé strany. Ještě jako úřadující prezident deklaroval v říjnu 2021 podporu hnutí ANO, které vedl tehdejší i současný premiér Andrej Babiš. V komunálních volbách v roce 2022 opět vyjádřil sympatie k ANO, stejně jako v prezidentské volbě v lednu roku 2023. Přiklonil se logicky k Babišovi, který nakonec prohrál s Petrem Pavlem, současným prezidentem.
Ovšem v minulých parlamentních volbách už veřejně podpořil levicovou koalici Stačilo! v čele s Kateřinou Konečnou. Do volební místnosti ho tehdy doprovodila jedna z představitelek koalice – Jana Bobošíková. Někteří političtí komentátoři v té době spekulovali, že Zeman se odklonil od ANO po té, kdy Babiš nevyužil Zemanovy nabídky, že ho veřejně podpoří na některém z předvolebních mítinků.
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