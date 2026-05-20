„Nepřijatelné.“ Klausův institut kritizuje záštitu festivalu se sudetskými Němci

Záštitu festivalu Meeting Brno, který se koná o víkendu, udělil vedle prezidenta Petra Pavla také předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Institut bývalého prezidenta Václava Klause v prohlášení napsal, že pořádání sudetoněmeckých dnů poprvé od konce druhé světové války na území Česka považuje za průlomovou událost s výrazným politickým obsahem, který nelze ignorovat.
„Považujeme za zcela nepřijatelné, aby česká politická opozice v čele s prezidentem Pavlem závažnost celé události i její politické důsledky zlehčovala, podceňovala či dokonce takovému vývoji napomáhala,“ píše se v něm dále.
Podle institutu prezident Pavel a současná česká parlamentní opozice svojí podporou sudetským Němcům otevírají bolestivou historii, kterou dnešek nemůže nijak vyřešit, a v důsledku tak poškozují česko-německé vztahy. „Ty ohrožuje především německý landsmanšaft a jeho domácí spojenci,“ dodal Klausův institut.
Usnesení označil za frašku
Proti sjezdu Sudetských Němců v Brně se minulý týden hlasy vládní koalice postavila Sněmovna, v usnesení vyzvala ke zrušení akce. O sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD.
„Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt usnesení označil za frašku. Podle organizátorů Meeting Brno je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti.
Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
Dorazí bavorský premiér i německý ministr vnitra
Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že chystaný sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá, že akce nevyvolá střety a nezatíží vztahy Česka s Německem.
Sjezd v Brně navštíví bavorský premiér Markus Söder, následně zamíří do Prahy za Pavlem.
„Prezident republiky přijme v neděli odpoledne v Praze bavorského ministerského předsedu Markuse Södera, kterého prezident pozval na reciproční návštěvu během své cesty do Bavorska v květnu 2023,“ potvrdila prezidentská kancelář. Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Na brněnskou akci zavítá i německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
14. května 2026