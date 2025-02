Zemřel Miloš Balák, opakovaně stíhaný Zemanův hajný z lánské obory

8:18

Bývalý ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák zemřel. Redakci iDNES.cz to potvrdily dva nezávislé zdroje na sobě. Podle nich Balák zemřel v neděli večer. Bylo mu 57 let. Média již před lety informovala, že Balák trpí rakovinou. Tehdy také uvedla, že se jedná o rozvinutou formu nemoci. Co však bylo opravdovou příčinou úmrtí, je však zatím nejasné.