Bývalý šéf IT v IKEM odmítl obžalobu z vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky

  13:35aktualizováno  13:35
Bývalý šéf IT odboru Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Petr Raška odmítl obžalobu, podle které spolu s někdejším náměstkem ředitele nemocnice Jiřím Malým vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku. Kauza podle něj nepatří před trestní soud, měla by se řešit na úrovni pracovního práva. Tím, jak byla zmedializovaná, vrhá negativní světlo nejen na obžalované, ale i další jejich kolegy. Malý odmítl vinu již dříve.
foto: Profimedia.cz

V případu byl původně obžalovaný i bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek. Loni v srpnu ale po těžké nemoci zemřel, soud proto jeho stíhání zastavil.

Státní zástupce Jan Vychyta tvrdí, že Stiborek a Malý hrozili kardiochirurgům zveřejněním kompromitujících materiálů. Stiborek podle obžaloby například hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška.

Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály nebo vykonstruováním mediální kauzy ve spojení s policií. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali, cílem vydírání podle žalobce bylo, aby přestali pozice Stiborka a Malého ohrožovat.

Raška podle obžaloby také z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý pak zprávu podle žalobce poslal z anonymního čísla Válkovi, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Vychyta mužům navrhuje podmíněné a peněžité tresty.

„Nejsem si vědom toho, že bych se dopustil jakéhokoliv trestního jednání,“ uvedl Raška. Muž u soudu odmítl, že by zfalšoval či vyrobil jakékoli dokumenty. U sporů vedení s lékaři většinou podle své výpovědi nebyl osobně. Stal se svědkem pouze jedné situace, kterou však nevnímal jako nátlak managementu, ale jako nedorozumění. „Z mého pohledu se jednalo o pocit ublížení ze strany jedné skupiny,“ prohlásil.

Bývalý šéf IT odboru také popsal, že si přečetl z Pirkova telefonu zprávu, kde mimo jiné vulgárně zmiňoval Válka. Zprávu musel otevřít při přenášení dat z lékařova starého do nového telefonu. Kardiochirurg podle něj byl u toho. Zpráva podle Rašky se netýkala jen Válka a byla natolik závažná, že ji musel nahlásit. „Byl to první písemný faktický důkaz, že tady tlak na vedení byl a kdo ho působil,“ řekl.

Po Raškovi dnes vypovídala ještě náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči v IKEM Martina Šochmanová. Odmítla dřívější Nekulovo tvrzení, že mu předala od Malého výhrůžný vzkaz. Další dokazování bude pokračovat v únoru.

Případ vyšetřovala GIBS kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.

1. prosince 2025

Soudy

