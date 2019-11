Bývalý vysoký státní úředník a milovník čínské medicíny Růžička bude vylepšovat reputaci Home Creditu

PRAHA Velebitel tradiční čínské medicíny, dlouholetý šéf kabinetu ministra zdravotnictví, bývalý lidovec a podporovatel Václava Klause, lobbista a manažer úvěrové společnosti Home Credit patřící do impéria miliardáře Petra Kellnera. To vše v jedné osobě ztělesňuje Jan Růžička (34), který si od prosince polepší o další kariérní schůdek. Na pozici šéfa vnějších vztahů společnosti Home Credit vystřídá v Hongkongu Mela Carvilla.

Ten byl akcionáři nominován do představenstva dceřiné firmy Home Credit NV jako non-executive director. „Tržní pravidla vyžadují, aby se vyhnul konfliktu zájmů, za nějž je považována i vysoká manažerská pozice v téže firmě, v jejímž představenstvu zasedá,“ řekl LN Jan Růžička.

„Proto byla Carvillova agenda přidělena do mé působnosti. Nově tedy budu kromě business developmentu odpovídat za úsek external affairs,“ doplnil Růžička s tím, že v posledních dvou letech měl na starosti například vztahy s neziskovými organizacemi. „Celou svou agendu, včetně nově přidělené, budu vykonávat celosvětově, pro všechny země, v nichž Home Credit působí,“ shrnul.

Politický matador

Jan Růžička působil již od svých čtyřiadvaceti let jako ředitel kabinetu ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), který usedl do křesla v roce 2010, a později byl poradcem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Jeho vliv byl podle tehdejších zpráv z médií enormní. Stál například u zrodu smlouvy s čínským ministerstvem zdravotnictví a třemi čínskými provinciemi o spolupráci na reformách tamního zdravotnictví. Čína za to na oplátku slíbila pustit české zdravotnické firmy na svůj trh. Jednou z nich je i biofarmaceutická firma Sotio, která patří rovněž do impéria PPF. Podobné smlouvy byly podepsány i s Kazachstánem, Barmou či Irákem.



Po odchodu z postu vysokého státního úředníka se Růžička ujal práce lobbisty pro přední české firmy, kterým pomáhal získávat kontrakty v Číně. Stal se nadšeným propagátorem tradiční čínské medicíny a zároveň v roce 2013 stanul v čele dnes již skomírajícího Čínského investičního fóra (ČIF).

„S tou nabídkou za mnou přišel Vladimír Mlynář ze skupiny PPF a také lidé z Linetu (výrobce nemocničních lůžek – pozn. red.),“ vysvětloval v médiích, jak se k práci ve fóru dostal.

Čínské investiční fórum založila Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce vedená Jaroslavem Tvrdíkem. Mezi její členy patří i PPF a Home Credit.

Velké úsilí věnoval Růžička spolu s Tvrdíkem projektu kliniky tradiční čínské medicíny (TCM), která měla vzniknout v areálu hradecké fakultní nemocnice. Projekt však skončil letos krachem a Nadační fond TCM, jehož byl Růžička členem, skončil v likvidaci.

Ambice versus náhoda

Do na asijském trhu silného Home Creditu nastoupil vystudovaný politolog Růžička na podzim roku 2017 a v Číně se stal poradcem předsedy představenstva Jiřího Šmejce. Letos v červnu usedl v křesle zástupce ředitele vnějších vztahů, opustil Peking i přednášky na vysoké škole v čínské metropoli. Nyní, ani ne po půl roce, udělá další skok a získá židli svého současného šéfa.

Před několika lety Růžička vysvětloval, jak se ve svém mladém věku dostal k vysokým postům. „Všechno je to jedna velká náhoda,“ řekl s tím, že už od gymnázia pěstoval jiné záliby než jeho kolegové, nezajímal se o pivo a děvčata a místo toho pracoval na svém prvním výzkumném projektu o cisterciáckém řádu.

V politice se ocitl v roce 2005 jako poradce lidoveckého místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala, odkud pak přešel na místo tajemníka ministra kultury Václava Jehličky (KDU-ČSL).

V prezidentské kampani Václava Klause se staral například o komunikaci mezi některými jeho příznivci v KDU-ČSL a ODS. Tehdy také prý podle vlastních slov běhal pro doutníky ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi (ODS). Na ministerstvu zdravotnictví se pak na několik let zabydlel a získal průpravu pro kariéru v byznysu pod Kellnerovou taktovkou.

Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi významené světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. Většinovým vlastníkem je Kellnerova skupina PPF s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě Emma Omega, kterou ovládá podnikatel Jiří Šmejc. PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.

Poslední dobou nemá Home Credit v Česku zrovna na růžích ustláno. Nejen ekonomicky. Těžkosti zažívá právě v oblasti vnějších vztahů, kterým bude nyní Růžička velet. Reputaci společnosti nepomohla například nedávná aféra kolem spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze, které se Home Credit zavázal poskytovat ročně půl milionu korun. Vedení univerzity čelilo za partnerství kritice a Home Credit od smlouvy následně odstoupil. Studenti poukazovali také na to, že Home Credit patří Kellnerovi, který přispívá Institutu Václava Klause, jenž popírá klimatické změny.