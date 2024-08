Likvidace pumy? Explozi utlumí sarkofág z písku, odpal může mít seizmické účinky, říká šéf policejních pyrotechniků

Puma ze druhé světové války, na kterou narazil bagrista při demoličních a výkopových pracích, by podle policie měla být zneškodněna ve čtvrtek nebo v pátek. Ředitel Pyrotechnické služby policie Karel Čadil vysvětluje, že téměř 230kilová puma má speciální iniciační mechanismus, který má odloženou dobu spuštění detonace.

Ačkoliv puma byla v areálu od války, nevybuchla. Jelikož se jí ale bagrista necitlivě dotknul, hrozilo, že by se iniciační mechanismus spustil. Do úterních 13 hodin se tak s ní nesmělo manipulovat. Podle policejní mluvčí Ireny Pilařové je možné, že se likvidace pumy neobejde bez materiálních škod. „Snažíme se utlumit veškeré účinky výbuchu této velké letecké pumy a podstupujeme velká rizika tím, že se pyrotechnici budou pohybovat v její těsné blízkosti, nevyhneme se zřejmě materiálním škodám. Například již ve vzdálenosti 20 metrů od pumy se nacházejí nadzemní produktovody (trubkové vedení chemičky – pozn. red.),“ uvedla Pilařová.

Podle Čadila může mít odpal také seizmické účinky. Kvůli tomu není možné hermeticky utěsnit místo odpalu. Tlakovou vlnu budou směřovat do bezpečného prostoru.

„Budeme realizovat ochranná opatření – vystavíme ochranný val-sarkofág z velkoobjemových vaků s pískem tak, abychom v maximální možné míře eliminovali účinky výbuchu,“ líčí Čadil. Zároveň dodává, že měl bagrista při kontaktu s pumou značné štěstí. Jakákoliv manipulace mohla vést k výbuchu.

Lidovky.cz: Minulý týden, byla nalezena v areálu Unipetrolu u Litvínova letecká puma. Bomba má ovšem speciální mechanismus, mohl byste popsat, o jakou pumu se jedná, a vysvětlit, v čem se liší od jiných typů?

Jedná se o britskou leteckou pumu o hmotnosti 500 liber, což odpovídá hmotnosti 227 kilogramů. Na území ČR se nejedná o neobvyklý nález – leteckých pum policejní pyrotechnici likvidují zhruba 20 ročně napříč celou Českou republikou. Neobvyklý je pro nás v tomto případě způsob iniciace. Jedná se totiž o dlouhodobý chemický časový zapalovač s antidelaboračním mechanismem – tedy s mechanismem neumožňujícím jeho vyšroubování. Z konstrukčního hlediska pak obsahuje také několik dalších kritických prvků, které dělají tuto leteckou pumu manipulačně velmi nebezpečnou. U tohoto zapalovače se nejčastěji nastavovalo zpoždění 12,72 nebo 144 hodin.

Lidovky.cz: Čím to, že puma nevybuchla ihned po dopadu a vlastně ani desítky let poté?

Každá munice – letecké pumy nevyjímaje – má určité procento selhaných kusů. U leteckých pum s běžným zapalovačem je to až 15 procent a u pum vybavených dlouhodobým chemickým zapalovačem je to až 30 procent. Faktorů, které způsobí selhání, je celá řada – od mechanických závad na konstrukčních prvcích až po klimatické podmínky shozu – pronikání vlhkosti a zamrzání mechanismů. Proto každý nález munice vyžaduje jiný přístup.

Lidovky.cz: Jak došlo nyní k nálezu pumy a hrozilo nějaké nebezpečí?