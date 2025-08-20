Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy

Pražský vrchní soud dokončil písemné odůvodnění svého rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, v níž čelí obžalobě expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a europoslankyně Jana Nagyová. Spis byl v úterý vrácen Městskému soudu v Praze, píšou Seznam Zprávy.
„Můžeme potvrdit, že senát Vrchního soudu v Praze již rozhodnutí v této věci dokončil a spis byl odeslán soudu prvního stupně,“ uvedla mluvčí soudu Eliška Duchková. Senát stihl vypracovat rozhodnutí ještě před koncem srpna, kdy mu vypršela lhůta.
Soudce Jan Šott, který Babiše a Nagyovou už dvakrát osvobodil, se tak bude případem zabývat znovu. Tentokrát se však musí řídit závaznými pokyny odvolacího senátu vedeného soudkyní Evou Brázdilovou. Ten v odůvodnění uvedl, že považuje oba politiky za vinné a že důkazy tvoří ucelený řetězec. Podle Brázdilové došlo ke spáchání dvou trestných činů: dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Rozhodnutí vrchního soudu kritizoval Andrej Babiš, který na síti X napsal, že verdikt je „naprosto absurdní, scestný a účelový“. Babiš zároveň vede hnutí ANO do říjnových voleb, v nichž má reálnou šanci opět usilovat o premiérský post.
Podle odborníků však není pravděpodobné, že by soudce Šott stihl případ znovu projednat před volbami. „Je velmi málo pravděpodobné, že by se hlavní líčení konalo během tří, čtyř týdnů,“ řekl Seznam Zprávám prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
Podobně hovoří i prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna, podle něhož se Šott v září zřejmě pouze seznámí s rozhodnutím, případně obešle účastníky řízení.
Pokud Babiš ve volbách uspěje a zasedne znovu ve Sněmovně, bude muset soud požádat nově zvolené poslance o jeho vydání k trestnímu stíhání. Už počtvrté.