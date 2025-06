Soudkyně Eva Brázdilová na úvod uvedla, že již nechce řízení protahovat a poprosila obě strany, aby jejich závěrečné řeči byly stručné. „Prosím, aby se také neopakovaly věci, které již byly řečeny,“ uvedla soudkyně.

Poté se už slova ujal státní zástupce Mojmír Frček. V návrhu zopakoval, že požaduje, aby soud zrušil verdikt prvoinstančního soudu a zavázal soud nižší instance rozhodnout o vině obžalovaných. „Ústavní pořádek tomu nebrání. V minulosti na to již dal odpověď Ústavní soud,“ uvedl Frček.

Následně už došlo na závěrečnou řeč obhajoby. Advokát Jany Nagyové, Josef Bartončík, v té své kritizoval práci státního zastupitelství, které podle něj neustále měnilo, čeho se měli obžalování vlastně dopustit. „Od prvopočátku je zde snaha stíhat trestný čin, ale do dnešního dne není jasno, co měli obžalovaní spáchat. A to je tristní. Soud musí rozhodnout o osvobození,“ žádal obhájce Nagyové.

Prvoinstanční soud Babiše s Nagyovou dvakrát osvobodil. Vrchní soud nyní řeší odvolání státního zástupce. Soudkyně Eva Brázdilová mu může vyhovět a případ vrátit nižšímu soudu, jehož zaváže, aby verdikt respektoval, nebo Babiše a Nagyovou definitivně zprostí viny.

Šéf ANO u soudu opakovaně uvedl, že nic neporušil a věří, že ho soud už definitivně osvobodí. „Věřím v nezávislost soudů. Už jsme byli dvakrát zproštěni, tak doufejme, že to tak dopadne i v červnu,“ uvedl Babiš po konci jednání v květnu.

Soud prováděl nové dokazování

Odvolací řízení zatím zabralo tři dny. Soud prováděl nové dokazování, kromě listinných důkazů povolal i dva svědky – Jana Bareše (který na stavbě farmy působil jako technický dozor) a ekonomického znalce Vítězslava Hálka. Právě jeho vystoupení vyvolalo největší emoce.

Hálek stejně jako u prvoinstančního soudu zopakoval, že byl projekt farmy samostatně neufinancovatelný a závislý na penězích od Agrofertu. Babiš se proti němu ostře vymezil a označil ho za lháře, načež ho soudkyně musela mírnit.

Kauza Čapí hnízdo se táhne od roku 2015, kdy policie obvinila v souvislosti s dotací na stavbu farmy z roku 2008 15 lidí včetně Babišova syna Andreje mladšího či poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Kromě Nagyové a Babiše však bylo jejich stíhání zastaveno.

