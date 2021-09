Policie ukončila výslechy v kauze Čapí hnízdo, obvinění se nyní musí seznámit se spisem

„Policejní orgán pokyn státního zástupce splnil. Vyšetřování bylo doplněno především o, byť blíže nespecifikované, tak avizované výslechy svědků. S ohledem na procesní postupy vyplývající z trestního řádu je ve věci nutné ještě provést především administrativní,“ sdělil Cimbala.

„Těmito chybějícími úkony je například seznámení obviněných se spisovým materiálem a vypracování konečného návrhu,“ dodal.



V kauze je stíhán premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová, dříve Mayerová. Babiš i Nagyová, kteří jsou v souvislosti s udělením padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo obviněni z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu, dlouhodobě vinu odmítají.

Šaroch na konci srpna vrátil policistům případ k došetření, zejména právě proto, aby doplnili výslechy některých svědků.

V pondělí například na policii vypovídal premiérův syn Andrej Babiš mladší, který byl v kauze v minulosti obviněn a jeho stíhání bylo posléze zastaveno. Babiš mladší novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Poté, co budou doplněny administrativní úkony, předloží policie spis Šarochovi k rozhodnutí. „Dle časového harmonogramu se předpokládá, že policejní orgán bude ve věci postupovat bez zbytečných průtahů,“ dodal Cimbala.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.



13. září 2021

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie stejně jako nyní navrhovala podání obžaloby.



Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně.

Zavlečení na Krym

Cimbala také doplnil, že v další kauze, která se týká údajného zavlečení premiérova syna na Krym, nadále pokračuje prověřování.

„Ve vztahu k věci týkající se „kauzy zavlečení na Krym“, kdy dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, nadále pokračuje prověřování. Policejní orgán se bude zabývat navazujícími úkony na nyní provedený výslech oznamovatele,“ uvedl v tiskové zprávě Cimbala.

Babiš mladší dlouhodobě tvrdí, že ho premiér nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt na Krym proto, aby mu znemožnil vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Babiš tvrzení svého syna odmítá a tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií. V souvislosti se svou cestou na Krym Babiš mladší vypovídal na policii minulý týden