Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž i se stejným typem vozu, jakým jezdil

STARÁ HUŤ Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku od 4. července zpřístupní spisovatelovu garáž se stejným typem vozu, jakým jezdil. Připomene tak výročí 85 let od cesty Karla Čapka a jeho ženy Olgy Scheinpflugové autem po Alpách. Součástí budou i panely s informacemi pro návštěvníky, řekl ředitel památníku Zdeněk Vacek.

„Máme tady autentickou Čapkovu garáž, která nebyla nikdy zpřístupněna veřejnosti. Teď jsme ji vyklidili, čistíme a jednáme o tom, že by tam bylo vystaveno originální auto. Čapkovo se nedochovalo, ale stejný typ vozu se stejnou karosérií, dokonce se stejným rokem výroby by tam měl být vystaven,“ uvedl Vacek.



Nedávno jmenovanému šéfovi památníku je historie motorismu blízká. V minulosti podle archivních podkladů zrekonstruoval cesty Čapka a Scheinpflugové do Alp a méně známé aspekty vývoje spisovatelova vztahu k technice publikoval v knize Za volantem s Karlem Čapkem.

Vacek poukázal na to, že zpřístupněním spisovatelovy garáže se rozšíří celá expozice, navíc tuto část budou moci navštívit i handicapovaní. Historický dům si vzhledem ke stavebním dispozicím prohlédnout nemohou, dostanou se jen do suterénu. „Takže ta garáž je pro ně dalším místem, kam se mohou podívat, aniž by museli do schodů,“ uvedl Vacek.

Režim v památníku poznamenala podobně jako jinde koronavirová pandemie, naplánované akce se musely posouvat. „Samozřejmě máme problém s tím, že nám vypadly školní výpravy, které tvořily mimo letní sezonu většinu návštěvníků. Nicméně na faceooku i na webu jsme pořádali znalostní soutěž, která měla docela hezký ohlas,“ řekl Vacek.

Od úterý 2. června do 12. září si budou moci návštěvníci v památníku prohlédnout novou výstavu Loupežníkova Lásky hra osudná, která zachycuje soukromí bratří Čapků a vypovídá o jejich vztahu k ženám a lásce. Na září památník chystá ve spolupráci s PEN klubem akci na téma překladů českých literárních děl v zahraničí a výstavu k výročí 100 let od vzniku dramatu R.U.R. V říjnu na tyto akce naváže konference, otevřená i pro veřejnost, na téma koníčky Karla Čapka. Připomene třeba jeho zálibu v gramofonových deskách nebo kobercích.

Spisovatel a publicista Vacek byl do čela památníku jmenován loni v říjnu s účinností od ledna. Nahradil Alici Seidlovou, která je snachou krajského radního pro školství a proti níž se bouřily kulturní spolky. Seidlová po vlně kritiky rezignovala.