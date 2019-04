Čarodějnice letos i s ohněm. Loňský zákaz pálení se pravděpodobně nezopakuje

PRAHA Rok 2018 nebyl pro pálení čarodějnic příhodný, extrémní sucho a vítr vedly k plošnému zákazu rozdělávání ohňů. Ačkoli se už k podobnému scénáři schylovalo i letos, nakonec prý podle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) zřejmě výstraha nebezpečí požárů v poslední dubnový den platit nebude. Situaci má zachránit deštivý víkend.

Vatra loni na poslední dubnový den v České republice nevzplanula a imaginární čarodějnice zůstaly bez vážnějšího zranění. Mohlo za to tehdy extrémní sucho v kombinaci s nepříznivými povětrnostními podmínkami, které hrozily rychlým rozšířením možného požáru vyschlou vegetací.

I letos to už vypadalo na další „nehořlavé“ oslavy, ještě v úterý ostatně platila před požáry na většině území Česka výstraha, jež dosahovala stupně čtyři z pěti možných.

„V současné chvíli není možné ohlásit pálení látek přírodního charakteru a HZS Středočeského kraje plošně nepovoluje pálení. Vše záleží na tom, zda ČHMÚ odvolá vydané výstrahy a na charakteru počasí. O vývoji situace budeme informovat,“ tweetovali v úterý na svém oficiálním účtu hasiči ze Středočeského kraje.



Právě v úterý mělo být nebezpečí možných požárů nejvyšší, foukal totiž jihovýchodní nárazový vítr.

23. dubna, informace k pálení čarodějnic

Jenže právě ČHMÚ má pro milovníky velkých ohňů příznivé zprávy. „Příliv teplého vzduchu od jihu ukončí v pátek studená fronta. Za ní bude na naše území proudit chladnější a vlhčí vzduch od západu,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí ČHMÚ Jan Doležal. Víkendové srážky podle něj riziko požárů pomohou výrazně snížit. „Předpokládáme, že výstraha na požáry bude koncem týdne ukončena,“ doplnil mluvčí hydrometeorologů s tím, že v pátek se můžeme „těšit“ dokonce na bouřky.

Předpověď ČHMÚ na středu 24.4. Téměř celá republika se pohybuje na třetím nebo čtvrtém stupni nebezpečí požárů.

Ani začátek příštího týdne by neměl přinést suché a větrné počasí, naopak by se místy měly objevit přeháňky a mělo by být oblačno až zataženo.

Index nebezpečí požárů, na jehož základě ČHMÚ vydává výstrahy, nemá zachycovat riziko vzniku požáru, ale jeho nebezpečí ve chvíli, kdy něco skutečně neplánovaně vzplane. Na jeho zhoršení mají největší vliv vysoké teploty a silný vítr. Konečné slovo ale mají vždy obce a kraje, které vydávají příslušné vyhlášky a zákazy a pálení tak mohou zakázat i pokud výstraha ČHMÚ už platit nebude.

Doležal ale zároveň zdůrazňuje, že stav sucha obecně zřejmě během letoška potrvá a lidé by si proto měli na některé věci dávat pozor. „Doporučuje se v přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Občané by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Vhodné je i úsporné hospodaření s vodou,“ radí hydrometeorolog.

Pokud by však výstraha přece jen zůstala v platnosti, hrozí za porušení případného zákazu pálení až stotisícové pokuty.