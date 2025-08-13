Incident v Čáslavi se odehrál v lednu letošního roku. Do prostor letecké základny v Čáslavi se vloupal neznámý muž, ukradl auto patřící jednomu ze zaměstnanců a projížděl se po základně. Po chvíli s odcizeným automobilem narazil do plotu a odešel. Vojáci si incidentu všimli až poté, co muž odešel ze základny. Policii se muže nepodařilo vypátrat.
Na událost ve středu poprvé reagovala armáda. V rozhovoru pro portál Seznam Zprávy o ní povídal zástupce velitele základny Milan Nykodym. Ten uvedl, že se neznámý muž do prostor základny dostal pravděpodobně pomocí nůžek, kterými rozstříhal plot. Muže se nepodařilo identifikovat ani pomocí kamerových záznamů. Kvůli incidentu provedli vojáci několik opatření.
Nykodym uvedl, že neví o žádném člověku, který by dostal jakýkoliv trest. Noční směna, která prostor měla hlídat, se dle vyšetřování armády a Vojenské policie nedopustila žádného pochybení. I přesto se však armáda nevyhnula kritice místních lidí a uživatelů sociálních sítí kvůli tomu, že umožnili vstup neoprávněného člověka do hlídaného vojenského areálu.
Na tuto skutečnost však velitel reagoval slovy „Český národ je v jádru zlý a nepřející.“ Kritiku Nykodym přičítal medializaci kauzy. Krátce po zveřejnění však na sociálních sítích armády vyšel příspěvek, ve kterém se voják za svá slova omlouvá. S tím, že jeho vyjádření bylo nešťastné.
„Velmi si vážím lidí, kteří naší práci podporují. Svoje vyjádření vzhledem k funkci, kterou zastávám, považuji na nešťastné a nevhodné. Pokud se moje slova někoho dotkla, upřímně se omlouvám. Jako vyjádření pokory a omluvy jsem se rozhodl věnovat padesát tisíc korun na fond Paměti národa,“ řekl v příspěvku.
Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.