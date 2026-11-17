Dnes odpoledne a večer by mělo silně foukat hlavně v západních a jihozápadních Čechách. „V noci na středu bude vítr krátkodobě slábnout, během středečního dne ale opět zesílí a zasažené území bude větší než v úterý,“ uvedli meteorologové.
Nárazy jihozápadního až západního větru ve středu zasáhnou velkou část Čech s výjimkou jejich severních a severovýchodních oblastí, Vysočinu a ráno a dopoledne i severovýchod Moravy a Slezsko. Opět dosáhnou rychlosti až 70 km/h. Později odpoledne a večer bude vítr částečně slábnout.
Lidé by měli zajistit okna a dveře. ČHMÚ doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.