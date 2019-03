Část dálnice D1 bude ze soboty na neděli neprůjezdná z důvodu bourání nevyhovujícího mostu

Mirošovice (u Prahy) Dálnice D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Šternovem na Benešovsku bude v noci na neděli uzavřena kvůli bourání šířkově nevyhovujícího mostu na 23. kilometru. Pro dopravu budou stanoveny objízdné trasy. V pátek o tom informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

„Jedná se o původní nadjezd, který byl postaven spolu s dálnicí D1 v 70. letech. Nový nadjezd bude řidičům k dispozici již v listopadu letošního roku,“ uvedl mluvčí.

Provoz jedním pruhem v obou pásech začne kvůli přípravným pracím v sobotu v poledne. Úplná uzavírka mezi 21. a 41. kilometrem je plánována od sobotních 18:00 do nedělních 08:00.

Objížďka pro auta do 12 tun povede z exitu 41 po silnicích II/111 a II/112 do Benešova a dále po silnici I/3 na exit 21 Mirošovice. Vozidla nad 12 tun budou jezdit přes Mirošovice po silnici I/3 a D3 na Tábor a dále po silnicích I/19 a I/34 na exit 90 Humpolec. Provoz jedním pruhem v obou pásech začne v neděli od 08:00 a potrvá do 14:00.

Rekonstrukce nejvytíženější tuzemské dálnice je rozdělena do úseků, které se opravují postupně. Dosud bylo podle Studeckého zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. „Dalších 31 kilometrů je v současné době v realizaci. Zbylých 40 kilometrů bude zahájeno ještě během letošní stavební sezony,“ dodal.