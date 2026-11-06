Část Prahy postihl rozsáhlý výpadek elektřiny

„Je technický problém na rozvodně Červený vrch a na rozvodně Západ, na dvou rozvodnách, ale mám informace od kolegů, že by to nemělo dlouho trvat a v dohledný chvílích opět, opět tu lokalitu napojíme,“ mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka.
Výpadek omezil dopravu pražských tramvajových linek číslo 1 a 2. „V úseku Vozovna Střešovice - Petřiny je přerušený provoz tramvají. Linka 1 a 2 je ukončena ve vozovně Střešovice,“ varuje dopravce.
Výpadek krátce postihl také stanice metra Jinonice a Pankrác. „Zde musely být dočasně uzavřeny eskalátory a soupravy tudy pouze projížděly. V Jinonicích trval výpadek 6 minut, na Pankráci 18 minut, tady už je dodávka plně obnovena,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík pro iDNES.cz.
Podle společnosti PRE se výpadek týká především levého břehu Vltavy, hlavně Prahy 5 a Prahy 6. Podle mluvčího firmy jde o technický problém na dvou rozvodnách.
Výpadek postihl také Malou stranu. Poslanecká sněmovna musela dopoledne přerušit jednání kvůli výpadku elektřiny. V malostranském sídle dolní parlamentní komory ve Sněmovní ulici zatím podle zpravodajů ČTK funguje zatím jen nouzové osvětlení, ostatní zařízení závislá na elektřině jsou mimo provoz. Poslanci přerušili své jednání ve chvíli, kdy probírali změny programu schůze.