náhledy
Jedna z nejočekávanějších astronomických událostí roku je za námi. Středeční večer přinesl nad Českem výrazné částečné zatmění Slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí a velký zájem veřejnosti. Podívejte se, jak vypadalo zatmění nad Českem. Tento snímek je z pražské Ruzyně, 12. srpna 2026.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. Někteří se vybavili svářečskými maskami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Astronomický jev zatmění Slunce bylo možné fotograficky zaznamenat v hlavním městě (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Astronomický jev zatmění Slunce bylo možné fotograficky zaznamenat v hlavním městě (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Trvalo pouze dvě minuty, zatmění však přineslo řadu unikátních pohledů ze Zlína. (12. srpna 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné sledovat v Praze, včetně například Riegerových sadů. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Trvalo pouze dvě minuty, zatmění však přineslo řadu unikátních pohledů ze Zlína. (12. srpna 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Trvalo pouze dvě minuty, zatmění však přineslo řadu unikátních pohledů ze Zlína. (12. srpna 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Trvalo pouze dvě minuty, zatmění však přineslo řadu unikátních pohledů ze Zlína. (12. srpna 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Zatmění Slunce zachycené v Brně. (12. srpna 2026)
Autor: Radim Linka
Zatmění Slunce lidé pozorovali u hvězdárny VŠB, která se nachází na kraji Porubského lesa směrem na Krásné Pole. (12. srpna 2026)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Zatmění Slunce lidé pozorovali u hvězdárny VŠB, která se nachází na kraji Porubského lesa směrem na Krásné Pole. (12. srpna 2026)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Pozorovat zatmění Slunce lidé mohli také ve východních Čechách, v Pardubicích. (12. srpna 2026)
Autor: Kryštof Ženatý, MF DNES
Lidé z Dubičného u Českých Budějovic sledují zatmění Slunce. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zatmění Slunce je vidět i v Dubičném u Českých Budějovic. (12. Srpna 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES